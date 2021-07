Het maandthema van juli 2021 op Android Planet: vakantie

De zomer is begonnen en ondanks alle perikelen rondom corona zijn er genoeg mogelijkheden om toch heerlijk te genieten. Daarom staat ook Android Planet in juli 2021 ook weer helemaal in het teken van het maandthema vakantie!

Maandthema juli: vakantie

Je bezoekt Android Planet vast dagelijks op zoek naar informatie over de nieuwste smartphones, updates van apps, reviews, tips en tricks, de beste prijzen in onze prijsvergelijker of wekelijkse filmpjes op ons YouTube-kanaal. Dagelijks staan we voor je klaar en brengen we nieuws over Android in al zijn facetten.

We duiken ook regelmatig de diepte in en focussen ons dan meer op een specifiek onderwerp. In juli 2021 hebben we weer gekozen voor maandthema vakantie. De hele maand richten we ons dan op alles wat daarmee te maken heeft. Zo geven we tips over handige apps, publiceren we opiniestukken, achtergrondverhalen en andere interessante artikelen.

Zo’n groot maandthema kan natuurlijk geen succes zijn zonder toffe prijzen weg te geven. Volg ons daarvoor alvast op Instagram, want daar begint deze week al de eerste winactie. Wat we dan precies weggeven zeggen we nog niet, maar het is natuurlijk een perfecte gadget voor de vakantie!

Waar wil jij dat we over schrijven?

Een idee voor een artikel over dit thema? Gebruik je al jaren een app die we zeker moeten uitlichten deze maand, heb je een andere tip of idee omtrent vakantie? Stuur ons dan even een mailtje via redactie@androidplanet.nl en we gaan ermee aan de slag!

Natuurlijk kun je ons bereiken via Facebook of Instagram en ook op Twitter zijn we actief. Via die weg kun je al onze redacteuren snel en makkelijk bereiken.

