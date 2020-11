Maandthema november 2020: geld besparen

Een nieuwe maand en dus een nieuw thema op Android Planet! De aankomende weken is het maandthema namelijk: geld besparen. Wat je deze maand kunt verwachten en hoe je ons bereikt als je zelf een leuk idee hebt? Lees snel verder.

Maandthema november: geld besparen

Het leven is vaak al duur genoeg en daarom staat Android Planet in november de hele maand in het teken van geld besparen. Naast allerlei nieuwtjes en tips kun je ook rekenen op verschillende opiniestukken en achtergrondverhalen over dit maandthema.

Op onze website kiezen we elke maand een thema, wat daardoor meer wordt uitgelicht dan normaal. Eerder behandelde maandthema’s zijn onder andere wonen / smart home, gezondheid en bijvoorbeeld creativiteit.

In november schrijven we dus meer over geld besparen in allerlei vormen. Denk bijvoorbeeld aan de beste deals in de Play Store, of we zetten handige reclamefolder-apps op een rijtje. Hoe bespaar je op digitale abonnementen, wat zijn de beste hardwaredeals of met welke apps kun je makkelijk je budget bijhouden?

Natuurlijk ook Black Friday

Een belangrijk onderdeel van de maand november is natuurlijk Black Friday. Dit jaar vindt die dag plaats op vrijdag 27 november. Daar verwachten we ook weer allerlei deals, waaraan we ook de nodige aandacht zullen besteden op Android Planet.

Ook in de aanloop naar die dag zijn er altijd al aanbiedingen te vinden voor bijvoorbeeld smartphones, diensten, gadgets of smart home-apparatuur. Ook de maandag erna (Cyber Monday) stunten allerlei fabrikanten met hun prijzen.

Heb jij tips of ideeen over dit maandthema?

Heb jij een tip, idee of vraag over het maandthema geld besparen? Laat dan een berichtje achter in de reacties onder dit artikel of stuur ons een mailtje via redactie@androidplanet.nl. Een berichtje sturen kan ook via Instagram of Facebook.

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via Twitter;

