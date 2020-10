Maandthema van oktober 2020: wonen

Alles over wonen en smart home lees je deze maand op Android Planet. Google heeft net nieuwe slimme apparatuur aangekondigd, we zetten de beste deals voor je op een rij en uiteraard maak je ook weer kans op leuke prijzen. Wat je nog meer kunt verwachten, lees je hier.

Maandthema oktober: wonen

Android Planet is je dagelijkse bron voor het laatste Android-nieuws, reviews, tips, filmpjes, winacties en achtergrondartikelen. Elke maand staat echter ook in het teken van een nieuw thema. Zo kunnen we nog dieper inzoomen op specifieke onderwerpen.

In de maand oktober 2020 is het maandthema: wonen. Zo kun je reviews verwachten van onder andere de nieuwe Google Nest Audio-speaker, maar ook tips en achtergrondverhalen. Verschillende redacteuren buigen zich over wonen en smarthome.

Ook geven we weer verschillende producten weg. Zo loopt er nog een actie om draadloze oortjes te winnen van Teufel, maar komt er binnenkort ook weer een groots testpanel. Daarbij maak je kans om allerlei apparatuur te testen om te kijken hoe dat met elkaar samenwerkt, maar daarover later meer! Houd Android Planet dus ook deze maand weer goed in de gaten.

Dit schreven we al over wonen:

Heb jij een goed idee voor een artikel?

Heb jij een idee over een artikel voor ons maandthema wonen of een smart home-idee? Stuur dan even een mailtje naar redactie@androidplanet.nl of laat het ons weten in de reacties onder dit artikel. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via Facebook of Instagram. Daarnaast zijn onze redacteuren actief op Twitter, dus stuur ze gerust een berichtje;

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Eerder maandthema: de toekomst van Android

In september stond de toekomst van Android centraal, waarover we veel hebben geschreven. Zo schreven we over Google Kerkhof en gefaalde projecten en over het aankomende Chrome OS ‘Phone Hub’. Android Automotive kwam uiteraard ook voorbij en we vroegen ons af of Google Chromebooks een grote rol gaan spelen in de toekomst.

We zetten vijf betaalbare Android-smartphones op een rij die sowieso Android 11 krijgen, schreven een tip over Google Dichtbij Delen en lieten je in een video kennismaken met Google Routines en hoe dat precies werkt.

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

Dit maandthema wordt gesponsord door tink. Tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.