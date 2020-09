September is begonnen en dat betekent ook dat Android Planet weer in het teken staat van een nieuw maandthema. Deze hele maand schrijven we over de toekomst van Android in al zijn facetten.

Maandthema september: de toekomst van Android

Elke dag van het jaar kun je op Android Planet terecht voor de laatste nieuwtjes, reviews, tips, video’s, achtergrondverhalen en nog veel meer. Wat er morgen of volgende week voor nieuws verschijnt is vaak nog onbekend. De toekomst van Android is dan ook erg interessant en daarom is dit het thema voor de maand september.

Dit gekozen onderwerp zal dan ook als een rode draad terugkomen op Android Planet. Zo kunnen we veel dieper ingaan op de toekomstvisie van het besturingssysteem van Google in al zijn facetten. De hele maand kun je dus de beste toekomstbestendige tips verwachten, maar ook opiniestukken, achtergrondverhalen en andere interessante nieuwtjes.

Misschien maak je ook weer kans op toffe prijzen, dus houd Android Planet de hele maand in de gaten!

Dit schreven we al over de toekomst van Android:

Wat mogen we niet missen?

Eerder maandthema: back to school

Vorige maand schreven we van alles over het back to school-maandthema. Zo zetten we de beste tips voor Gboard-toetsenbord voor je op een rij en verzamelden we de beste Office-apps. We keken naar de beste Chromebooks in drie prijsklassen en checkten de handigste agenda-apps voor studenten. Uiteraard maakte je toen ook kans op prachtige prijzen, waarvan we de winnaars binnenkort bekend maken!

