Maandthema van juli 2020: vakantie

Deze maand staat Android Planet helemaal in het teken van vakantie! Uiteraard is deze periode voor veel mensen heel anders door het coronavirus. Dat neemt niet weg dat er nog steeds veel te schrijven is over dit onderwerp. Wat je allemaal kunt verwachten, check je hier.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maandthema juli: vakantie

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van het laatste nieuws, maar we duiken ook regelmatig de diepte in. Iedere maand kiezen we daarom een groter onderwerp dat als rode draad terugkomt op de website.

Juli 2020 staat dan geheel in het thema van vakantie! Daarover verschijnen deze maand dan ook allerlei tips, achtergrondverhalen, opiniestukken en andere interessante artikelen.

Daarnaast geven we verschillende gadgets weg en nog een tipje van de sluier: er komt ook weer een testpanel aan! Daarbij zijn we later deze maand op zoek meerdere testers voor een gloednieuw toestel. Welke precies? Houd daarvoor Android Planet in de gaten.

Dit schreven we al over vakantie:

Wat mogen we niet missen?

Heb jij ideeën, tips of onderwerpen die we volgens jou echt niet mogen missen? Laat ons dat weten in de reacties onder dit artikel of stuur even een mailtje naar redactie@androidplanet.nl.

We hebben al veel artikelen op stapel staan deze maand. Maar als jullie nog goede ideeën hebben over vakantie-onderwerpen horen we dat graag! Uiteraard kun je onze redactie ook bereiken via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Tot slot kun je onze redacteuren ook makkelijk bereiken via Twitter;

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Eerder maandthema: gezondheid

Vorige maand stond het thema gezondheid centraal. We schreven onder andere over de nieuwe Xiaomi Mi Band 5-fitnesstracker en apps om je te beschermen tegen de zon. Ook gaven praktische tips om je smartphone gezonder te maken zonder extra apps. Uiteraard gaven we ook toen verschillende toffe gadgets weg.

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.