Vooruitblik: dit verwachten we van het Google-event op 6 oktober

Aankomende donderdag, op 6 oktober, vindt een groot Google-evenement plaats. Daar worden onder meer de Pixel 7, Pixel 7 Pro en Pixel Watch onthuld en daarom zetten we de verwachtingen op een rijtje.

Verwachtingen voor Made by Google 2022

Net als voorgaande jaren vindt deze editie van het ‘Made by Google’-event in oktober plaats. Op donderdag 6 oktober om 16.00 uur gaat het 2022-evenement van start en via een livestream kan iedereen de presentatie volgen. We verwachten nieuwe smartphones, een smartwatch en misschien zelfs meer. Laten we gauw beginnen!

1. Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de grootste sterren van het evenement. Google heeft de smartphones al uitgebreid getoond en doet niet heel veel moeite om ze geheim te houden, dus stiekem weten we een boel. De hoeveelheid lekken laten ook weinig tot de verbeelding over. Zo krijgen de toestellen de nieuwste generatie Tensor-chip, die weer een stukje sneller en geavanceerder is.

Het lijkt er echter niet op dat de Pixel 7 (Pro) heel veel krachtiger is dan de Pixel 6 en Pixel 6 Pro van vorig jaar. Uit benchmarks blijkt dat de chip ongeveer 10 procent sneller is; waarschijnlijk niet genoeg om tijdens dagelijks gebruik veel verschil te merken. Bij het spelen van games zou de Pixel 7 wél een grotere stap vooruit maken.

Verder krijgen de nieuwe telefoons een iets aangepast design, maar wel dezelfde schermen als hun voorgangers. De Pixel 7-smartphones draaien op Android 13, de nieuwste versie van het besturingssysteem en krijgen direct alle Android-updates. We verwachten Google de toestellen eindelijk officieel in Nederland uitbrengt. De prijzen zouden hetzelfde blijven: 649 euro voor de Pixel 7 en 899 euro voor de Pixel 7 Pro.

Op cameragebied kunnen we de nodige verbeteringen verwachten. Zo kan de Pixel 7 verder digitaal zoomen met de Super Res Zoom-functie. Die moet er tevens voor zorgen dat ingezoomde foto’s niet meteen wazig worden. De Pixel 7 Pro zou een betere telecamera hebben om tot 5x optisch te zoomen. Hierbij gaat er helemaal geen kwaliteit verloren.

Daarnaast wordt er (eindelijk) een macromodus toegevoegd in de vorm van ‘Macro Focus’. Hiermee kan de Pixel 7 (Pro) scherpe plaatjes van dichtbij maken, een functie die we bij heel veel Android-telefoons zien. De nieuwe Pixels hebben overigens niet een (nutteloze) macrocamera, maar gebruiken de groothoeklens of telecamera om macrokiekjes vast te leggen.

2. Google Pixel Watch

Al jaren gaan er geruchten over de smartwatch van Google en nu is het eindelijk zover. Tijdens het Made by Google 2022-event wordt de Google Pixel Watch officieel uit de doeken gedaan. Het slimme horloge krijgt een herkenbaar ontwerp, met een cirkelvormig oled-scherm, fysieke ‘kroonwiel’ aan de zijkant en natuurlijk allerlei handige wijzerplaten.

De Pixel Watch werkt natuurlijk nauw samen met de Google Assistent, zodat je gemakkelijk informatie kan opzoeken via het horloge. Aan de binnenkant zou de smartwatch iets minder indrukwekkend zijn: er wordt gesproken over een oudere chip, niet al te veel werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De batterij zou tot 24 uur meegaan, wat ook niet indrukwekkend is. Overigens houden de meeste Android-smartwatches het niet veel langer vol.

Met de Pixel Watch kunnen gebruikers notificaties checken, hun hartslag meten, checken hoe actief ze dagelijks zijn en telefoongesprekken voeren. Dankzij de nfc-chip is het straks ook mogelijk om betalingen te doen met de Pixel Watch. Het lijkt er ook op dat smart home-apparaten met het horloge kunnen worden bediend.

Het is nog onduidelijk of de Google Pixel Watch in Nederland wordt uitgebracht. Hier lijkt het wel op, aangezien Google al meerdere aanwijzigingen heeft gegeven dat er nieuwe producten verschijnen. Het kan echter ook zijn dat de zoekgigant alleen de Pixel-telefoons in Nederland lanceert, maar de Pixel Watch niet. De verwachting is dat de Google-smartwatch zo’n 350 dollar/euro gaat kosten.

3. Chromecast HD met Google TV is al uitgebracht

Dan een aankondiging die we eigenlijk hadden verwacht op het Google-event, maar we niet meer gaan zien. De nieuwe, goedkopere Chromecast is onlangs via een persbericht aangekondigd én ook al uitgebracht in Nederland. Het apparaatje heet de Chromecast met Google TV (HD) en is een paar tientjes goedkoper dan de huidige hdmi-dongle. Je betaalt 39,99 euro in plaats van 69 euro.

Omdat de Chromecast HD goedkoper is, kan hij maximaal in full-hd-kwaliteit streamen. Het andere model kan ook films en series in 4K-kwaliteit afspelen, wat zeker op grotere televisies beduidend scherper oogt. Daarmee is de nieuwe Chromecast vooral geschikt voor oudere tv’s. De Chromecast HD is op papier ook iets langzamer, maar draait wel de nieuwste versie van Google TV.

Over Google TV gesproken: deze interface bedien je met de meegeleverde afstandsbediening, die wel hetzelfde is gebleven. Naast de gebruikelijke ‘bedieningsknopjes’ zijn er ook knoppen om de YouTube- en Netflix-app te starten. Uiteraard kun je ook de apps van al je streamingdiensten downloaden, installeren en vervolgens gebruiken op je televisie.

4. Nieuwe Nest-apparaten (en meer)

Verder gaan er geruchten over een aantal andere apparaten. Zo werkt Google naar verluidt aan de zogeheten ‘Nest Wifi Pro’, een uitgebreide router. Mogelijk komt het bedrijf ook met een nieuwe slimme Nest-deurbel, al is hier weinig over bekend.

Tot slot maakt Google misschien meer bekend over de Pixel Tablet, die een aantal maanden voor het eerst is getoond. Dit apparaat wordt echter pas volgend jaar uitgebracht. De zoekgigant zou achter de schermen ook druk zijn met een opvouwbare Pixel-telefoon (de Pixel Fold); hier is officieel nog niets over bekend.

Volg Android Planet voor alle aankondigingen

We houden je op Android Planet natuurlijk op de hoogte van de belangrijkste onthullingen. De redactie zit donderdag klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Via de livestream hieronder kun je meekijken en de Google-keynote zelf volgen.

