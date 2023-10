Vooruitblik: dit verwachten we van het Google-event op 4 oktober

Het is bijna tijd voor het grote Made by Google-event van 2023. Inmiddels denken we alles te weten over wat de zoekgigant allemaal gaat presenteren. Tijd voor een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onze verwachtingen voor Made by Google 2023

Het is op woensdag 4 oktober tijd voor een groots evenement van Google. Op die dag kun je vanaf 16.00 uur weer meekijken met onderstaande livestream, waar allerlei nieuwigheden worden gepresenteerd. We verwachten alles te horen over het gloednieuwe Android 14, maar ook nieuwe smartphones én een smartwatch.

1. Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro

We kijken reikhalzend uit naar twee nieuwe smartphones in de vorm van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. We weten al precies hoe de toestellen eruit zien, want de zoekgigant heeft zelf enkele teasers gedeeld. Ook is inmiddels nagenoeg alles al gelekt via andere kanalen.

Zo weten we dat de Google-smartphones draaien op de nieuwe Tensor G3-chip, ze sterk lijken op de directe voorgangers en de camera’s worden verbeterd. Ook gaan er geruchten rond over een flink beter updatebeleid. Google zou de toestellen maar liefst zeven jaar willen voorzien van Android- en beveiligingsupdates.

Wel zul je flink de portemonnee moeten trekken, als we de geruchten mogen geloven. De instapversie van de Pixel 8 krijgt een adviesprijs van 799 euro, terwijl de Pixel 8 Pro minimaal 1099 euro kost.

2. Google Pixel Watch 2

Ook krijgen we alles te horen over de Google Pixel Watch 2, die als twee druppels water op zijn voorganger lijkt. Dat betekent dat we weer een horloge zien met een metalen behuizing en fysiek kroonwiel. Er is een rond amoled-scherm aanwezig en de integratie met Fitbit is bij dit horloge verbeterd.

Volgens geruchten kiest Google voor een gloednieuwe chip van fabrikant Qualcomm, wat de accuduur en snelheid ten goede moet komen. Uiteraard is er ook integratie aanwezig met de Google Assistent en het geheel draait op Wear OS. We verwachten weer een wifi-variant en lte-versie, maar het is onzeker of de Pixel Watch 2 ook in Nederland verschijnt.

3. Android 14

Tot slot verwachten we eindelijk alles te horen over Android 14. De nieuwste Android-versie brengt kleine veranderingen ten opzichte van Android 13. Zo zien we nog meer focus op privacy en beveiliging.

Ook kun je apps klonen en ze zo twee keer gebruiken met een verschillend profiel. We zien aanpassingen aan het uiterlijk, verbeteringen aan de accuduur en meer. Al met al genoeg om te ontdekken dus.

Volg het Google-nieuws op Android Planet

Uiteraard zit de redactie van Android Planet woensdagmiddag klaar om verslag te doen van al het Google-nieuws! Geen nieuwtje missen? Download dan de Android Planet-app, check onze Facebook–, X (voorheen Twitter)– en Instagram-pagina of volg ons via Google Nieuws.