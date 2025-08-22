Opinie: De Pixel 10 verdient beter dan Made by Google 2025

Google probeerde met Made by Google 2025 iets nieuws om de Pixel 10 te presenteren: een soort talkshow met een poging tot humor en een hoop beroemdheden. Dat pakte niet helemaal lekker uit.

Made by Google 2025: Pixel 10 verdient beter

In plaats van de standaard keynote, waarbij Google-mensen op een groot podium vertellen over specs en functies, koos het bedrijf deze keer voor een soort talkshow om de Pixel 10 te presenteren. De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon praatte de boel aan elkaar, op de manier die we van hem gewend zijn: Fallon kan met gemak enthousiasme veinzen over elk onderwerp, zelfs een nieuwe Tensor-chip en IP-certificeringen.

Opvallend detail is dat het embargo voor al het nieuws een uur voor de presentatie al verliep. Dat betekent dat elke techwebsite alle informatie over de Pixel 10-toestellen, de Pixel Watch 4 en de nieuwe oordopjes al had gepubliceerd. Tijdens de presentatie werd er dus niets nieuws meer verteld.

Een vreemde keuze, maar het evenement lijkt deze keer niet bedoeld voor journalisten en techliefhebbers. Daarvoor lag de focus te weinig op de echte technologische vernieuwingen. Wie dan wel de doelgroep was, bleef tot het eind onduidelijk. Google leek meer een bepaalde sfeer te willen creëren, om te laten zien dat coole mensen ook een Pixel kunnen gebruiken in plaats van een iPhone.

Niet saai

Het was een ongemakkelijke show om naar te kijken. De gesprekken liepen stroef en de grappen kwamen niet aan. Het ene moment keek je naar een soort Teleshopping-programma met een tafel vol producten, het andere moment naar een ongemakkelijk interview en daarna naar een stukje komedie. Eerlijk is eerlijk: het was daardoor niet saai.

Maar het zou mij niet verbazen als Google aan Gemini heeft gevraagd om een concept te bedenken voor deze presentatie. Zo’n AI pakt dan de gemiddelde populaire dingen bij elkaar: doe een populaire talkshowhost, een band, een TikTok-influencer, een podcaster en wat sporters bij elkaar en het kan niet mis gaan.

Extra opvallend was de keuze om de Jonas Brothers te vragen om hun nieuwe videoclip op te nemen met de camera van de Pixel 10 Pro. Hoewel het toestel ongetwijfeld één van de beste smartphonecamera’s op de markt heeft, zag de uiteindelijke videoclip er toch echt uit als een video gemaakt met een smartphone.

Imagoprobleem

Het voelt vooral zonde voor de tech die Google te bieden heeft, want het bedrijf maakt oprecht toffe dingen. De focus verdween volledig van bijvoorbeeld het duurzame vouwmechanisme van de Pixel 10 Pro Fold, of wat de Tensor G5-chip nou echt toevoegt. Het is een beetje alsof Google zich schaamde voor de beperkte vernieuwingen, terwijl het bedrijf mijlenver voorloopt op de concurrentie als het gaat om AI-gebruik op een smartphone. Wees daar dan een beetje trots op.

Als je gelooft in de technologie die je hebt, dan hoef je ook niet een ander aan te vallen. Regelmatig werd tijdens de presentatie het doelwit op Apple geplaatst. Google vergeleek bijvoorbeeld een slecht gemaakte foto gemaakt met de iPhone 16 Pro met een goed gemaakte Pixel 10 Pro-foto, en klaagde over de AI-beloftes van het bedrijf. Het voelde misplaatst, want Pixelsnap en elke vernieuwing voor de Pixel Buds Pro 2 zijn rechtstreeks van de MagSafe en de AirPods Pro gekopieerd.

Google heeft natuurlijk nog steeds een imagoprobleem, omdat het niet ‘hip’ zou zijn om een Pixel te hebben in plaats van een iPhone. Maar het is veel beter om je technologie voor je te laten spreken, dan op deze manier geforceerd te doen alsof je erbij hoort. De Pixel 10 is in combinatie met al die fijne Gemini-functies meer dan interessant genoeg om de hoofdrol te verdienen.

Al het nieuws van Made by Google 2025

