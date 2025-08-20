Made by Google 2025: dit heeft Google allemaal aangekondigd

Made by Google 2025 zit er op en dus is het tijd om terug te blikken op wat er allemaal is aangekondigd. Tijd voor de round-up!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Made by Google 2025: dit is de round-up

Je hebt vast meegekregen dat vanavond het Made by Google 2025-evenement plaatsvond. Google heeft vier nieuwe smartphones, een smartwatch, draadloze oordopjes en heel veel AI-vernieuwingen getoond. Heb je niet alles kunnen volgen? Je leest alles over de aankondigingen terug in deze round-up.

Eindelijk is het zover: de Google Pixel 10-serie is officieel onthuld! Net als voorgaande jaren waren er vooraf veel geruchten en lekken, waardoor stiekem al vrij veel bekend was. Toch heeft Google enkele verrassingen voor ons in petto.

Net als vorig jaar komt Google met vier smartphones. De Pixel 10 is het ‘instapmodel’ en heeft interessante upgrades gekregen. Allereerst beschikt de telefoon over de nieuwe Tensor G5-chip, die betere prestaties moet afleveren en nieuwe AI-functies mogelijk maakt.

→ Lees alles over de Google Pixel 10-telefoons

Wat is er nieuw aan de Google Pixel Watch 4? Google voert veranderingen door op het gebied van hardware, software en gezondheid. Hoewel de behuizing van de Pixel Watches er iedere generatie vrijwel hetzelfde uitziet, is het scherm wederom verbeterd.

De behuizing is van aluminium en moet volgens Google beter tegen krassen, stof en water kunnen. Ook is het horloge makkelijker te repareren, dus wanneer het scherm of de batterij ermee ophoudt, kun je deze vervangen.

→ Meer over de nieuwe Google Pixel Watch 4

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe Pixel Buds 2a volgen de originele Buds A uit 2021 op. De Buds A waren Googles goedkoopste oordopjes, met een adviesprijs van 99 euro. De nieuwe Buds 2a zijn echter duurder geworden en kosten 149 euro.

Google heeft enkele veranderingen doorgevoerd. Allereerst het ontwerp, want dit is een beetje veranderd. De oordopjes behouden dezelfde in-ear-vorm, met vier maten opzetstukjes. Zo zorg je dat ze het best in je oren passen. Er is aan de achterkant een vernieuwd lipje te vinden, die zorgt voor betere bevestiging in je oren.

→ Lees alles over de Google Pixel Buds 2a

oogle heeft zijn nieuwste smartphones uit de doeken gedaan! Net als vorig jaar kun je weer kiezen uit vier toestellen. We hebben het over de ‘instap’ Pixel 10, de krachtigere Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL en de opvouwbare Pixel 10 Pro Fold. Daarmee brengt Google directe opvolgers van de Pixel 9-serie uit.

De nieuwe Google-telefoons zijn vanaf nu te bestellen, zodat je ze meteen op de dag van de release (28 september) in huis hebt. De toestellen verschijnen in meerdere geheugenconfiguraties met bijhorende adviesprijzen. De Fold laat langer op zich wachten en komt begin oktober uit.

→ Alles over de Google Pixel 10 pre-order en prijzen

Lees meer over de Google-aankondigingen: