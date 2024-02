Is een magneet slecht voor je telefoon?

Vroeger moest je oppassen met magneten en elektronische apparaten, want die twee gingen niet goed samen. Hoe zit het met de moderne smarphones en zijn magneten nog steeds een probleem? We zetten de feiten voor je op een rijtje, dus lees verder.

Magneet versus smartphone: dit kan er misgaan

Magnetische smartphone-accessoires zien we steeds vaker. Misschien ben je zelf wel eigenaar van een magnetische telefoonhouder voor in de auto of op je bureau. Daarbij rijst de vraag: is een magneet niet slecht voor elektronica? Vroeger was het uit den boze om een magneet in de buurt van je computer, laptop, televisie of pasjes te houden. Hoe zit dat nu met de moderne smartphone?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de meeste magneten hebben vrijwel geen invloed op moderne smartphones. Hoe komt dat? Telefoons zijn van relatief weinig magnetische onderdelen gemaakt. Het scherm, de processor en batterij raken bij blootstelling aan een magneten niet defect en vertonen geen vreemd gedrag.

Camera- en kompasproblemen

Maar er zijn wel een paar onderdelen die magnetisch worden aangestuurd. Bijvoorbeeld de magnetometer die, door middel van het magnetisch veld van de aarde, berekent in welke richting jij kijkt. Houd je een sterke magneet dichtbij je smartphone, dan kan een kompas-app hierdoor slechter functioneren.

Ook sommige camera’s in je telefoon kunnen verstoord worden door magneten. Smartphonefabrikant Apple schreef eind 2023 over hoe magneten in de camera van de smartphone samenwerken om de lens zo stabiel mogelijk te houden. Wanneer je een sterke magneet hier te dichtbij houdt, kan de stabilisatie van de camera slechter of helemaal niet werken.

Als laatste de (radio)signalen die je Android-toestel verzendt en ontvangt. Hoewel deze signalen wel een vorm van elektromagnetische straling zijn, worden deze niet beïnvloedt door een magneet bij je smartphone te houden. Zeker niet als de magneet in het midden van je smartphone is geplaatst, zo ver mogelijk van de verschillende antennes.

Hoe zat het dan bij oude tech?

De invloed van magneten op tech was vroeger vooral gevaarlijk bij de opslag. Jarenlang waren floppy disks, cassettebandjes en harde schijven de manier om data op te slaan, maar waren zij niet bestand tegen magneten. Hield je het ding te dicht bij je laptop? Dan kon je harde schijf gemakkelijk corrupt raken. Hoe zit dat?

Simpel gezegd gebruiken die floppy, cassette en harde schijf magnetische codering om data op te slaan. Door te wisselen tussen magnetische polen, wordt er data geschreven op de magnetische materialen.

Zodra de schijf of tape in contact komt met een andere magneet, wist deze alle geschreven data uit. Daardoor raak je opgeslagen gegevens, muziek en bestanden kwijt. Niet gek dus dat je vroeger het contact tussen magneten en elektronica vermeed.

De opslagchips in moderne smartphones, evenals geheugenkaartjes en de ssd in je laptop, zijn niet magnetisch en daarom niet kwetsbaar voor magnetische krachten. Dat betekent dat de data die op deze chips staat, niet zomaar verdwijnt als je een magneet tegen je smartphone aanhoudt.

Steeds meer magneten bij smartphones

Wetende dat smartphones vrijwel geen last hebben van magneten, groeit de markt met magnetische accessoires enorm. Eén van de populairste is het metalen plaatje dat je op de achterkant van je smartphone plaatst.

Deze plakt vervolgens aan een magnetische houder in je auto. We raden aan om het plaatje dan op je hoesje te plakken. Plak je het plaatje op je telefoon zelf, dan kun je niet langer draadloos opladen.

Met de komst van Qi2 wordt dit probleem verholpen. De draadloze laadstandaard is voorzien van een magneet-cirkel die een draadloze oplader stevig en perfect positioneert op je telefoon voor optimale laadsnelheden. Het lijkt enorm op wat Apple al jaren doet met Magsafe, maar dan ook voor Android-smartphones.

Wij kunnen niet wachten op de eerste smartphones met Qi2 in Nederland en zodra deze arriveren, laten we het je bij Android Planet weten.