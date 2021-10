Marketing Google Pixel 6 bevestigt: vijf jaar updates, snellere chip en meer

Gelekt marketingmateriaal van de Google Pixel 6 en 6 Pro bevestigt dat de smartphones vijf jaar lang updates ontvangen. Ook is de Tensor-chip 80 procent sneller dan de processor van de Pixel 5.

De website Carphone Warehouse heeft het officiële marketingmateriaal van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro gelekt. Daardoor weten we nu vrijwel alles over de nieuwe smartphones. Zo voorziet Google de Pixel 6 vijf jaar lang van updates. Het gaat daarbij waarschijnlijk wel alleen om beveiligingsupdates, bedoeld om hackers buiten de deur te houden. Google zegt namelijk niet dat de Pixel 6 ook vijf nieuwe versies van Android ontvangt. Vermoedelijk zijn dat er dus wat minder.

De door Google zelf ontworpen Tensor-chip zou 80 procent sneller zijn dan de processor in de Google Pixel 5. Nu draait dat toestel op een bescheiden Snapdragon 765G-chip, dus dat zegt niet alles. Vermoedelijk zijn de Pixel 6 en 6 Pro minder rap dan bijvoorbeeld de iPhone 13 of de OnePlus 9 5G.

De Google Pixel 6 laadt op met maximaal 30 Watt. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de Pixel 5, die het met 18 Watt moet doen. Verder bevestigt het marketingmateriaal de komst van de Google Pixel Stand. Deze draadloze lader pompt vers accusap in de Pixel 6 met een snelheid van 21 Watt. Gecombineerd met de Pixel 6 Pro zou dat zelfs 23 Watt zijn.

Presentatie op 19 oktober

Veel andere details komen overeen met de eerder gelekte specificaties van de Google Pixel 6. Zo krijgt de camera (eindelijk) een nieuwe sensor, die voor veel betere foto’s moet zorgen.

Google presenteert de Pixel 6 en 6 Pro op 19 oktober. Hoogstwaarschijnlijk zijn de smartphones straks niet officieel bij ons te koop. Wel kun je ze oppikken door even naar Duitsland te rijden. Vermoedelijk bieden sommige Nederlandse webwinkels de telefoons ook aan via grijze import. Je betaalt dan doorgaans wel iets meer dan de officiële prijs.

