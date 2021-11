De nieuwste Chromecast en 4 andere mediaspelers om je tv slim te maken

Met een mediaspeler maak je je bestaande tv een stuk slimmer, ook als je een zogeheten smart-tv hebt. Wat doet een mediaspeler precies en welke modellen zijn er te koop? Android Planet zet vijf interessante mediaspelers voor je tv op een rijtje.

Maak je tv slim(mer) met mediaspelers

Een mediaspeler voegt (meer) slimme features toe aan je tv, ook als je al een smart-tv hebt. Het uiterlijk verschilt: het ene model steek je in de hdmi-poort en hang je achter je tv, waar een andere mediaspeler een kastje is dat je meer in het zicht dient te plaatsen. Je regelt de stroom voor de mediaspeler via een usb-poort van je tv of door de stekker in het stopcontact te steken. Dit verschilt per model; sommige mediaspelers vereisen namelijk meer stroom dan de usb-poort van je tv kan leveren.

Een mediaspeler draait op een besturingssysteem dat apps bevat en een appwinkel heeft om meer apps te installeren. Zo kun je bijvoorbeeld Netflix, NLZiet, Ziggo Go en Disney+ gebruiken, maar ook Spotify, YouTube en Kodi.

Mediaspelers werken met een afstandsbediening, die vaak ook spraakbesturing ondersteunt. Goed om te weten is dat veel populaire mediaspelers reclames in de software laten zien. Ook de mediaspelers in dit overzicht doen dat. Het vormt een extra inkomstenbron op voor de merken. Onderstaande mediaspelers draaien op software van Google (Android TV of Google TV) of Amazon (Fire OS) en zijn goed in Nederland verkrijgbaar.

1. Google Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is Google’s nieuwste mediaspeler en komt met een afstandsbediening. De mediaspeler draait op Google TV-software, kan alle populaire apps afspelen en ondersteunt de Google Assistent.

Goed om te weten: in tegenstelling tot de normale Chromecast werkt de Chromecast met Google TV zelfstandig en hoef je dus geen content van je smartphone naar de mediaspeler te streamen.

Google verkoopt de Chromecast met Google TV officieel niet in Nederland, maar dat maakt niet uit. Er zijn namelijk genoeg (web)winkels die dat wél doen en je kan de mediaspeler ook bij Ziggo aanschaffen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan onze uitgebreide review van de Chromecast met Google TV of bekijk hieronder de videoreview.

2. Amazon Fire TV Stick (internationale versie)

Amazon verkoopt in het buitenland al jaren mediaspelers en doet dat sinds november ook in Nederland. De Fire TV Stick (internationale versie) kost veertig euro en streamt beelden in full-hd-resolutie. Er is ook een Fire TV Stick 4K Max (internationale versie) die in 4K-resolutie streamt en iets betere specificaties heeft.

Beide mediaspelers draaien op Amazons Fire OS-besturingssysteem, ondersteunen alle bekende applicaties en komen met een afstandsbediening. Je kan via de afstandsbediening ook spraakopdrachten geven aan de mediaspeler, maar alleen in het Engels.

3. Realme TV Stick

Ook Realme, een zustermerk van Oppo en OnePlus, ontwikkelt mediaspelers voor de tv. De Realme TV Stick 2K en TV Stick 4K moeten in december in Nederland uitkomen voor respectievelijk 55 en 69 euro en streamen beelden in 2K- en 4K-resolutie.

Ze draaien allebei op Google TV voorzien van alle populaire apps en komen met een afstandsbediening. Met die afstandsbediening kun je ook de Google Assistent gebruiken, simpelweg door er tegen te praten. Op de afstandsbediening zitten speciale knoppen voor Netflix, YouTube, Amazon Prime Video en YouTube Music.

Lees meer over de mogelijkheden van de Realme TV Stick.

4. Nokia Streaming Box 8000

De Nokia Streaming Box 8000 kost 99 euro in Nederland en draait op Google’s Android TV-software met Chromecast-ondersteuning. Je favoriete apps als NLZiet installeer je uit de Play Store. Bediening gaat via de forse afstandsbediening, die ook speciale knoppen heeft voor Netflix, YouTube en meer apps. Handig: de knoppen zijn verlicht, zodat je ze ook in het donker goed ziet.

De mediaspeler voor je tv ondersteunt de Google Assistent via de afstandsbediening en kan 4K-beelden afspelen.

Goed om te weten is dat deze Nokia-mediaspeler niet door het oude vertrouwde Nokia gemaakt wordt, maar door een Europees bedrijf dat de licentie heeft op de Nokia-merknaam voor mediaspelers en tv’s.

5. Xiaomi Mi Box S EU

Elektronicagigant Xiaomi verkoopt ook slimme mediaspelers. Eén daarvan is de betaalbare Mi Box S EU, die in Nederland zo’n 69 euro kost. Deze compacte mediaspeler draait op Android TV, de voorloper van Google TV. De software ziet er iets anders uit, maar werkt naar behoren en ondersteunt natuurlijk alle populaire apps.

Met de meegeleverde afstandsbediening bedien je de Mi Box S via de toetsen of je stem, want je kan spraakopdrachten geven aan de Google Assistent. De Mi Box S heeft ook ingebouwde Chromecast-functionaliteit om beelden van je smartphone of ander apparaat op het tv-scherm te weergeven. Je bekijkt beelden maximaal in 4K-resolutie.

