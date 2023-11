MediaTek presenteert concurrent voor Snapdragon 8 Gen 3-chip

Er zijn meerdere chipmakers die elk jaar komen met de nieuwste, snelste en meest energiezuinige chips. De Snapdragon 8 Gen 3 is net gepresenteerd en nu heeft fabrikant MediaTek een directe concurrent onthuld.

MediaTek Dimensity 9300 officieel: dit moet je weten

Het gaat om de MediaTek Dimensity 9300-chip, de opvolger van de 9200. Volgens de fabrikant is de nieuwe processor tot 33 procent energiezuiniger dan zijn voorganger, ondanks dat er geen ‘zuinige kernen’ aanwezig zijn, die we vaak bij andere chips wel zien. De rekenkernen die nu worden gebruikt doen hun werk efficiënter dan zulke kernen aldus MediaTek, waardoor er alsnog minder stroom wordt gebruikt.

Naast energiezuiniger is de nieuwe chip ook een stuk krachtiger; tot wel 40 procent. Daarnaast zijn de videoprestaties omhoog gekrikt met maximaal 46 procent, terwijl de videochip tot 40 procent beter omgaat met energie. In de komende maanden verschijnen de eerste apparaten met de MediaTek Dimensity 9300-processor.

Concurrent van Qualcomm en Samsung

Met de Dimensity 9300 gaat MediaTek onder andere de strijd aan met de onlangs gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 3-processor van fabrikant Qualcomm. Ook deze processor biedt veel betere prestaties op het gebied van kracht en accuduur ten opzichte van zijn voorganger.

Samsung maakt high-end chips met de Exynos-naam, waarvoor hetzelfde geldt. Die processor gaan we onder andere zien in de Galaxy S24-serie van de fabrikant zelf, die in januari 2024 wordt gepresenteerd. Chips van MediaTek en Qualcomm worden juist gebruikt door allerlei andere partijen, omdat die fabrikanten zelf geen smartphones of tablets uitbrengen.

De Dimensity 9300 gaan we waarschijnlijk alleen zien in toestellen in het high-end segment. Details over de prijzen zijn onbekend, maar over de Snapdragon 8 Gen 3 wordt gezegd dat ‘ie stukken duurder is dan zijn voorganger, wat we ook terug gaan zien in de prijs van de smartphones.

