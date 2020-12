Er zijn meer specificaties gelekt van de Samsung Galaxy S21 en S21 Plus. Opvallend is dat de telefoons waarschijnlijk geen micro-sd-kaartslot krijgen, waardoor je de opslagruimte niet uit kunt breiden.

‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy S21 (Plus)’

De Samsung Galaxy S21 en Samsung Galaxy S21 Plus hebben nauwelijks geheimen meer. WinFuture heeft zo’n beetje alle specificaties van Samsungs nieuwe telefoons online gezet. De Duitse website deelt regelmatig juiste informatie over toekomstige smartphones. Vorige week kwam WinFuture nog met de specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Veel globale specificaties van de Samsung Galaxy S21-serie lekten eerder al uit. De nieuwe info van WinFuture is echter een stuk gedetailleerder. Zo weten we nu dat de Exynos 2100-processor in de Galaxy S21 en S21 Plus wordt bijgestaan door 8GB RAM. Je kunt kiezen uit varianten met 128 of 256GB opslagruimte.

Opvallend is dat de smartphones geen micro-sd-kaartslot zouden krijgen. Met een micro-sd-kaartje kun je de hoeveelheid opslag relatief goedkoop uitbreiden. Veel Samsung-telefoons uit het verleden hadden wél zo’n kaartslot. Fans van de Galaxy S-serie zijn er vermoedelijk niet blij mee als hij dit keer ontbreekt.

De schermen: lagere resolutie, maar wel vloeiend en fel

De Galaxy S21 krijgt een 6,2-inch-oledscherm, de S21 Plus is met 6,7 inch een stukje groter. Beide smartphones hebben een full-hd-plus-resolutie. Dat is een stap terug ten opzichte van hun voorgangers. De Samsung Galaxy S20 en Samsung Galaxy S20 Plus hadden nog een display met de hogere QHD-resolutie. Een dergelijk scherm vinden we dit keer alleen op het absolute topmodel: de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Wel beschikken de S21 en S21 Plus over een 120Hz-scherm. Zo’n display ververst de content 120 keer per seconde, waardoor animaties er vloeiender uitzien en je soepeler door je sociale media scrollt. De maximale helderheid is in beide gevallen maar liefst 1300 nits. Dat betekent dat je de schermen ook in fel zonlicht makkelijk kunt aflezen.

Net als de Samsung Galaxy Note 20 Ultra worden de Galaxy S21 en S21 Plus uitgerust met Gorilla Glas Victus. Dat is de zevende generatie van het beschermglas voor smartphones. Dit type glas is beter bestand tegen krassen en moet een val tot twee meter kunnen overleven.

Samsung presenteert de Galaxy S21-serie op 14 januari

Samsung presenteert de Galaxy S21-serie op 14 januari aanstaande. De verkoopprijs van met name de Samsung Galaxy S21 ligt volgens geruchten iets lager dan die van zijn voorganger. Slecht nieuws is er ook: Samsung zou de Galaxy S21-modellen zonder oplader leveren. Daarmee volgt de Koreaanse fabrikant het voorbeeld van concurrent Apple: ook de iPhone 12-modellen hebben geen lader in de doos.

