Vreemd of handig: de 4 meest opvallende smartphones van 2022

Er zijn dit jaar weer legio Android-smartphones uitgebracht. Sommigen borduren voort op hun voorgangers, anderen gooien het roer volledig om. In dit artikel bespreken we de meest opvallende smartphones van 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphonefuncties 2022: Gimmick of écht handig

Baanbrekende innovatie komt de laatste jaren steeds minder voor in smartphoneland. Zowel midrange als high-end smartphones voelen razendsnel aan, met iedere camera maak je een prima kiekje en er zit zoveel werkgeheugen in smartphones, dat we dat zelden weten te benutten.

Smartphonefabrikanten doen er daarom alles aan om uit te blinken met een uniek toestel. Ook in 2022 hebben we op Android Planet een paar opvallende smartphones gespot. Die zetten we hier in willekeurige volgorde op een rijtje.

1. Nothing Phone (1) – Flitsende functies

Het meestgehypte toestel van 2022 is veruit de Phone (1) van Nothing. Al maanden voorafgaand aan de release lekten er al foto’s, specificaties en andere features uit, waaronder de Glyph-interface.

Met een samenstelling van lichten in de achterkant van de smartphone ontvang je onder meer meldingen, belicht je een video en zie je of je telefoon is opgeladen. Nothing noemt het ‘een betere manier om te communiceren’. Wij noemen het liever een gimmick, die in de praktijk niet enorm veel toevoegt.

De Nothing Phone (1) lijkt verder qua ontwerp erg op een iPhone 12 en is met midrange-specificaties geen krachtpatser. Kopers schaffen de smartphone vooral aan om het transparante ontwerp, al zit de Phone (1) verder prima in elkaar.

2. Xiaomi 12S Ultra – Gigantische camerasensor

De laatste jaren nam het aantal megapixels op smartphones toe. Onderhand zijn er smartphones – zoals de Motorola Edge 30 Ultra – die een resolutie van 200 megapixel hebben. Een hoge resolutie is niet per se beter. Vooral de digitale beeldverwerking van de foto’s is erg belangrijk.

De Xiaomi 12S Ultra is een telefoon met een helder scherm, snelle processor en premium behuizing. Het toptoestel blinkt op vele vlakken uit, maar de hoofdcamera verdient de meeste aandacht. Het gaat hier namelijk om een 1 inch-sensor. Deze sensor is fysiek groter dan andere smartphonecamera’s en laat daardoor extra veel licht binnen.

Het resulteert in scherpe, kleurrijke en heldere foto’s, zelfs in moeilijke lichtomstandigheden. We hebben de Xiaomi 12S Ultra’s-camera dit jaar uitgebreid getest en onze foto’s zijn te zien in de camerareview.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Asus Zenfone 9 – Grote jongen in kleine behuizing

We zagen dit jaar veel smartphones met de Snapdragon 8 Plus Gen 1 onder de motorkap. Niet gek, want de chip is ontzettend snel en efficiënt. Asus wist de processor in een behuizing van nog geen 6 inch te stoppen. Daarmee heb je zowel een krachtige als compacte smartphone in handen.

Met een vloeiend en scherp oled-scherm, grotere batterij dan zijn voorganger en twee camera’s aan boord is de Asus een complete smartphone. Enkel het updatebeleid valt tegen. Check onze volledige beoordeling in de Asus Zenfone 9 review.

Niet iedereen wordt tegenwoordig nog wild van een kleinere smartphone. Toch zijn we op de Android Planet-redactie zeker fan van de Zenfone 9. Hij is zelfs uitgeroepen tot één van onze favoriete smartphones van 2022.

4. OnePlus 10T – Goedkoper, maar krachtiger dan Pro

De keuzes van OnePlus zijn niet altijd even goed te begrijpen. Waar de fabrikant in 2020 een normaal-, Pro en T-model van de OnePlus 8 uitbracht, werd een jaar later de OnePlus 9T volledig overgeslagen. Weer een jaar verder is de ‘reguliere’ OnePlus 10 niet verschenen, maar enkel een OnePlus 10 Pro gevolgd door de 10T.

De T-toestellen van OnePlus volgen meestal een aantal maanden na het eerste toestel in de serie. De OnePlus 10T borduurt voort op de Pro, maar is een stuk goedkoper. Er is duidelijk bespaard op de bouw- en camerakwaliteit, maar het toestel valt toch op.

De OnePlus 10T heeft namelijk een snellere processor aan boord en laadt bijna dubbel zo snel op als de 10 Pro. Hij is uitgerust met de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip en kan tot 150 Watt opladen. Daarmee is ‘ie in een kwartiertje bijna volledig opgeladen en voelt ‘ie razendsnel aan.

5. Huawei P50 Pocket – Elegantie met een flink prijskaartje

Opvouwbare telefoons bestaan inmiddels al jaren. Motorola introduceerde in 2019 de eerste moderne flipsmartphone. Een toestel die van ‘normaal’ formaat door de helft vouwt. Steeds meer fabrikanten wagen zich nu aan een opvouwbare telefoon. De Samsung Galaxy Z Flip 4 is dit jaar verschenen en ook Huawei bracht de P50 Pocket uit. Laatstgenoemde is een opvallende verschijning, met wat haken en ogen.

De P50 Pocket van Huawei valt vooral op door het chique motief op de achterkant. Het tweede scherm – dat we op vrijwel alle fliptelefoons zien – is netjes verwerkt in een cirkel onder het camera-eiland, én de camera’s produceren mooie plaatjes. Toch is niet alles super aan het toestel.

De smartphone heeft namelijk een slechte batterijduur, ondersteunt geen 5G en maakt geen gebruik van Google Play Services. Het prijskaartje begon in Nederland ook nog eens bij 1599,99 euro. Volgens onze review geen aanrader, maar zeker een opvallende smartphone.

Smartphonereviews op Android Planet

Op Android Planet testen we allerlei smartphones. Van groot tot klein, budget tot premium en langzaam tot snel. Onze uitgebreide mening en ervaringen vind je in onze reviews. Hieronder vind je alvast de laatste vijf.

Welke smartphone vond jij dit jaar het meest opvallend? Laat het weten in de reacties!