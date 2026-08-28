Deze Android-telefoon verkoopt wereldwijd het allerbest

Eind augustus verschijnt traditiegetrouw een van de interessantste lijstjes van het jaar: de top 10 met bestverkochte telefoons in het tweede kwartaal. De winnaar aan de Android-kant is niet verrassend een Samsung. Maar welke?

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Bestverkopende Android in Q2 2026

Al eerder keken we met een schuin oog naar de statistieken van Counterpoint Research. Dit internationale marktonderzoeks- en adviesbureau publiceert aan het eind van ieder kwartaal een top 10 met de bestverkochte telefoons wereldwijd. iPhones claimen vaak de bovenste plekken, maar wij focussen uiteraard op Android!

In 2025 zagen we in Q3 maar liefst vijf Samsung-toestellen in de top 10. In Q4 was daar ineens de verrassende Xiaomi Redmi A5 die zich tussen vier Samsungs nestelde. Vorig kwartaal sloeg de Zuid-Koreaanse fabrikant terug met zes noteringen en was daar een andere Xiaomi, de Redmi (14C), om het totaal aan Androids op zeven te brengen.

Deze week is het lijstje met de tien populairste smartphones van het afgelopen kwartaal gepubliceerd. Laten we daar eens kort in duiken!

De top 10 in Q2 (wereldwijde sales)

Samsung Galaxy A17

Een beeld dat we wel vaker zien, is dat vlaggenschepen en absolute budgettoestellen elkaar afwisselen. Zo is de populairste Android-telefoon de Galaxy S26 Ultra, maar wordt die op de hielen gezeten door de Galaxy A07. Ook de Galaxy A17 blijkt als warme broodjes over de toonbank te gaan, in twee uitvoeringen weltverstaan. En dan is er nog de reguliere Galaxy S26 op de negende plek.

Verder niet verrassend: de iPhones bezetten wederom de hoogste plekken. De strijd tussen de giganten op het wereldtoneel (Samsung en Apple) in Q2 doet denken aan Q3 van vorig jaar, want andere merken vinden we in de huidige top 10 niet terug.

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Opmerkelijke prestatie Galaxy S26 Ultra

Een analist van Counterpoint Research noemt de hoge notering van de Galaxy S26 Ultra opmerkelijk. Sterker nog, ‘het was de eerste keer dat een ultra-premium Android-toestel de Android-verkoop aanvoerde in een kwartaal dat in juni eindigde.’ Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de introductie van het privacyscherm, een unique selling point van het nieuwste vlaggenschip van Samsung.

Ook wij waren onder de indruk van de S26 Ultra, zo kon je al lezen in onze review:

De Galaxy S26 Ultra is het ultieme vlaggenschip van Samsung en voor het eerst sinds jaren écht vernieuwend. Het privacyscherm is uniek werkt gewoon erg goed. Ook is de S26 Ultra voorzien van razendsnelle hardware, een goed updatebeleid en een lange accuduur. En o ja, de smartphone laadt ook nog eens sneller op. Maar, daar moet je wel diep voor in de buidel tasten.

Je haalt de S26 Ultra overigens voor € 949,90 in huis, een flink lagere drempel (dan de adviesprijs van 1449 euro) om één van de beste Samsung-toestellen in huis te halen. Die prijsdaling heeft naar alle waarschijnlijk ook bijgedragen aan de wereldwijde recordverkoop van de high-ender.

Nu zijn we eigenlijk benieuwd: heb (of had) jij een van de Samsungs uit de top 10? Laat het ons weten in de reacties en zorg direct dat je nooit meer een Android-nieuwtje mist.