Deze wearables helpen je tijdens en rond je menstruatie

Wearables kun je inzetten tijdens en rond je menstruatie. Zowel voor het bijhouden van je cyclus als het beheersen van de pijn. In dit artikel lees je hier alles over.

Menstruatie wearables: altijd op de hoogte

Het lijkt haast een nieuwe trend voor makers van smartwatches en fitnesstrackers: de gezondheid van vrouwen. Alsof de verschillende fabrikanten nu pas nadenken over de behoeftes van mensen die menstrueren. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Denk daarbij aan de mogelijkheid om je cyclus bij te houden, zodat je onder andere beter weet wanneer je vruchtbaar bent en je meer inzicht krijgt over wanneer je cyclus afwijkt. In dit artikel zetten we op een rijtje wat er op de wearablemarkt beschikbaar is en wat je daar mogelijk aan hebt.

Fitbit

Fitbit biedt gebruikers de mogelijkheid om hun menstruatiecyclus te volgen. In de Fitbit-app krijg je voorspellingen over je volgende menstruatie en wanneer je vruchtbaar bent. Ook zijn er trends zichtbaar waar je patronen in kunt herkennen.

Helaas kun je deze informatie niet op de wearables zelf invullen. Op de meeste moderne smartwatches en fitnesstrackers van het bedrijf kun je de informatie over je cyclus wel lezen, maar je moet de Fitbit-app gebruiken om je cyclus bij te houden.

Samsung

Gebruik je een moderne Samsung-smartwatch, dan heb je verschillende opties. Je kunt je cyclus bijhouden in de Samsung Health-app, of je downloadt een andere app via de Play Store. Binnen Samsung Health kun je aangeven wanneer je menstruatie is begonnen en kun je jouw symptomen invullen.

Garmin

Met de smartwatches van Garmin kun je via het horloge zelf onder andere invoeren hoe jij je voelt, hoeveel bloedverlies er plaatsvindt en wat je seksuele activiteit is. Bij Garmin kun je tevens terecht als je zwanger bent, want dan krijg je onder andere informatie over hoe groot je baby is en zijn symptonen en bewegingen van het kind bij te houden.

Whoop

De Whoop is een gezondheidsstracker die lijkt op een smartwatch zonde scherm. Alle informatie van de Whoop lees je in de app. Net als bovengenoemde opties houd je jouw cyclus bij in de app en doet Whoop een voorspelling over je volgende menstruatie gekeken naar je gezondheidsdata.

Wearables die niet om je pols gaan

Op de markt zijn ook wearables beschikbaar die beloven te helpen met de pijn die je kunt ervaren tijdens je menstruatie. Aangezien ik zelf geen baarmoeder bezit, heb ik deze niet voor jullie getest. Het idee van deze wearables is dat je een apparaatje op je lichaam plakt, deze activeert en het apparaatje helpt tegen de krampen die je voelt. Dat gebeurt meestal zonder app.

De wearable van March Health heeft wel een uitgebreide app erbij, waarin je allerlei informatie over je menstruatie kunt plaatsen en het apparaatje kunt aansturen via bluetooth. In de app krijg je ook hulp als het even niet gaat en kun je zelfs ervaringspunten verdienen.

Met de slimme ring van Oura kun je jouw gezondheid bijhouden. De Oura Ring Gen 3 kan je cyclus tracken om te voorspellen wanneer je volgende menstruatie is. Onder andere je temperatuur wordt daarvoor in de gaten gehouden. De ring kun je ook verbinden met de app Natural Cycles, die voornamelijk is bedoeld als anticonceptie-app.

Waarom je op moet passen

Er staan talloze cyclustracker-apps in de Play Store, maar enige voorzichtigheid is wel belangrijk. In deze apps plaats je namelijk een hoop gevoelige informatie. Bijvoorbeeld wanneer je seks hebt gehad, of je gesport hebt en zelfs hoe je ontlasting was. Menig cyclustracker verkoopt deze informatie door aan adverteerders. Ook is de beveiliging vaak niet in orde. Sommige van deze apps zijn namelijk wel heel makkelijk te hacken.

Wij raden daarom aan om alleen een cyclustracker te gebruiken van een partij die je vertrouwt.

Meer wearables

De cyclus bijhouden is maar één van de tien manieren waarop een wearable je gezondheid bij kan houden. Ook kun je wearables inzetten voor je mentale gezondheid. We vertellen je ook alles wat je moet weten over wearables en je huid.