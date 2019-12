Messenger vereist inlog Facebook voor nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers van Messenger moeten voortaan inloggen via Facebook om te kunnen chatten. Voorheen kon je ook inloggen met alleen je telefoonnummer. Voor huidige gebruikers verandert er tot nu toe niks.

Messenger vereist inlog Facebook

Facebook heeft laten weten aan Venturebeat dat het een wijziging heeft doorgevoerd bij hun Messenger-app. Nieuwe gebruikers kunnen alleen chatten via die app als ze inloggen met hun Facebook-account. Eerder was het ook mogelijk om alleen een telefoonnummer te gebruiken. Een woordvoerder zei hierover het volgende: “Als je een nieuwe gebruiker bent van Messenger, zul je merken dat je een account nodig hebt voor Facebook om te kunnen chatten.”

Verder geeft het bedrijf aan dat dit ervoor zorgt dat aanmelden makkelijker gaat. De meerderheid van de mensen die Messenger wil gaan gebruiken heeft toch al een account voor Facebook zo wordt genoemd. Voor gebruikers van de chat-app die eerder alleen ingelogd zijn via hun telefoonnummer verandert er vooralsnog niks. Over bijvoorbeeld WhatsApp werd ook niks genoemd. Die populaire app om mee te chatten valt ook onder Facebook, maar inloggen kan nog gewoon met alleen een telefoonnummer.

De nieuwe manier van verificatie is de afgelopen dagen uitgerold. Wel zijn er Messenger-gebruikers die sindsdien klagen. Op onder andere Reddit melden verschillende gebruikers problemen over het niet meer kunnen inloggen of gebruiken van de chat-app.

Eén grote chat-app van Facebook

Eerder dit jaar schreven we al over de plannen van Facebook om één grote chat-app te creëren. Onder het beheer van Facebook vallen namelijk populaire apps zoals WhatsApp, Instagram en Messenger. Zodoende zou je via Messenger een berichtje kunnen sturen naar een gebruiker van Instagram en andersom. Die plannen zouden ‘eind 2019, begin 2020 afgerond moeten zijn’, maar tot op heden hebben we van dat alles nog niks concreets gezien.

