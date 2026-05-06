7 manieren om je smartphone in te zetten tijdens het sporten

Tijdens het sporten is de smartphone je ultieme sportmaatje. Niet alleen omdat je hiermee jouw workouts kunt tracken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met je smartphone sporten: dit zijn de mogelijkheden

Muziek-app Spotify is tegenwoordig ook een fitness-app, met meer dan 1400 verschillende workouts om te volgen. Dat komt doordat Spotify merkte dat veel mensen muziek streamen tijdens het sporten.

Ook zegt Spotify dat men de mogelijkheid om AI-afspeellijsten te maken (deze functie is helaas nog niet naar Nederland uitgerold) voor een groot deel gebruikt om een goede playlist voor het sporten te creëren. Er zijn nog meer manieren waarop je jouw smartphone kunt inzetten.

1. Muziek

De meest logische mogelijkheid blijft om muziek aan te zetten. De juiste muziek helpt veel om net wat extra te geven. Je kunt daar algemene afspeellijsten in je favoriete streaming-app voor gebruiken, maar leuker is om de AI-DJ van Spotify in te zetten.

Als je tegen deze AI zegt dat je muziek voor de gym nodig hebt, dan wordt er specifiek vlotte muziek uitgekozen waarvan de AI weet dat jij het leuk vindt. Met je favoriete liedjes sport je toch net wat harder. Natuurlijk kun je ook gewoon zelf een sportplaylist maken.

2. Workouts tracken

Smartphones zijn in samenwerking met wearables onmisbaar om je workouts te tracken. Als je sportsessie niet precies is bijgehouden, heb je dan wel echt gesport? Draag je een smartwatch, fitness tracker of misschien wel een slimme ring, dan gebruik je de app van de fabrikant die voor jou alles bijhoudt.

Toch kun je ook zonder wearable prima je workouts tracken. In de Play Store vind je daar verschillende apps voor, zoals het populaire Hevy (zonder advertenties en gratis te gebruiken).

Hevy - Gym Log Workout Tracker Hevy Gym Workout Tracker 9.6 (214.876 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Workoutinspiratie

Naast het tracken van je workouts, kun je wellicht ook wat inspiratie gebruiken of heb je hulp nodig met bepaalde oefeningen. Daar zijn genoeg apps voor te vinden. Zoals gezegd heeft Spotify nu een flink aanbod van fitnesslessen, maar in de Play Store vind je allerlei apps voor specifieke sporten.

Denk aan apps voor yoga, zumba, callistenics en meer. Een populaire app is 7 Minute Workout, waarmee je door een workoutsessie van zeven minuten wordt geleid. Het lijkt niet veel, maar zeven minuten per dag kan veel betekenen voor je lichaam. Ook op YouTube kun een oneindige hoeveelheid inspiratie vinden.

Seven - 7 Minute Workout Perigee AB 9.4 (119.687 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Voedsel tracken

Fit word je niet alleen door meer te bewegen, maar ook door op je voedsel te letten. Zeker als je wil afvallen en het niet lukt, is het van belang om bij te houden hoeveel calorieën je op een dag eet. Zo kom je er achter waar de verborgen calorieën zitten en kun je aanpassingen maken.

Daarnaast kan het nuttig zijn om bij te houden of je bijvoorbeeld genoeg proteïne eet als je heel veel sport. De populairste app hiervoor is MyFitnessPal, waarmee je onder andere een foto kunt maken van je eten en de app alles voor je uitrekent.

MyFitnessPal: Calorie Counter MyFitnessPal, Inc. 8.4 (2.891.880 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Timer voor HIIT

Een simpele manier om je smartphone in te zetten die je mogelijk vergeet, is voor het zetten van een timer. Zeker als je aan HIIT doet, waarbij het gaat om een oefeningen en pauzes een specifieke tijd vol te houden. Als je daar een simpele app voor wil is Interval Timer aan te raden.

Interval Timer: Workout, HIIT MDev Mobile Apps 9.2 (3.371 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Werk aan je houding

Een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid is een goede houding. In de Play Store vind je daar verschillende apps voor. Denk aan een app die je meerdere keren per dag een herinnering stuurt dat je moet letten op je houding, maar ook applicaties die er oefeningen voor geven of via de camera van je telefoon je houding keuren.

Kies dan wel alleen voor een betrouwbare app. Zo wordt de app PostureScreen gewaardeerd, omdat het wetenschappelijk onderbouwd is en wordt gebruikt door professionals. Je moet daar alleen wel wat geld voor neerleggen.

PostureScreen Lite PostureCo, Inc. € 16,03 via Google Play via Google Play

7. Maak van sporten een spel

Veel apps maken gebruik van gamification om zoiets als sporten of gezond eten leuker te maken, door je bijvoorbeeld punten te geven. Maar wat als je van sporten echt een spel kunt maken?

De bekendste optie daarvoor is Zombies, Run! waarmee je wordt gemotiveerd om te hardlopen door in de wereld rantsoen te vinden en terug te rennen terwijl zombies achter je aan zitten.

Zombies, Run! Zombies Run! Ltd 8.6 (27.057 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

AI en je medische informatie

We verzamelen steeds meer gegevens over onze gezondheid via onze smartphone. Hoeveel moet je daarvan delen met AI, die belooft je goede adviezen te geven? We leggen uit wat je wel en niet moet doen met je medische informatie.