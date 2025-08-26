De feiten: dit moet je echt weten over WhatsApp, Meta AI en je privacy

Er zijn veel zorgen over de toevoeging van Meta AI op WhatsApp. Met name rond de privacy. We zetten op een rijtje wat er echt aan de hand is.

WhatsApp Meta AI en privacy

Ook in Nederland moeten we er aan geloven: Meta AI heeft zijn weg gevonden naar WhatsApp, te herkennen aan de blauw-paarse cirkel. Je kunt niet alleen met de chatbot praten, maar de AI ook in groepsgesprekken opdrachten geven. Men maakt zich nu zorgen dat Meta via deze AI kan meelezen met al je gesprekken.

WhatsApp staat namelijk bekend om zijn end-to-end-encryptie waarbij normaal gezien alleen de verzender en de ontvanger de berichtjes kan lezen, en zelfs Meta niet kan zien wat je verstuurt. Meta AI wordt gezien als een spion om die encryptie te omzeilen.

Waarschijnlijk heb je daarom de afgelopen weken van iemand in je netwerk een bericht gehad waarin staat dat je “geavanceerde privacy” moet activeren bij elke groep waarin je zit, want “AI’s kunnen anders namelijk groepsberichten openen, telefoonnummers zien en zelfs persoonlijke informatie van je telefoon ophalen… zelfs in privéchats.”

Alleen op uitnodiging

Allereerst is het belangrijk om te weten dat Meta AI niet met iedereen meeleest. Als je de blauw-paarse cirkel ziet betekent het niet dat Meta AI aan het spieken is, maar dat je @Meta AI kunt taggen of op de cirkel kunt tikken om de chatbot iets te vragen.

Meta AI kun je zien als een vampier die volgens de regels alleen binnen kan komen als je het wezen daar expliciet toestemming voor geeft.

Alleen de berichten die je met de AI deelt

Als je Meta AI in een gesprek iets vraagt, leest deze AI vervolgens ook niet de andere berichten. Dat belooft Meta. Aangezien dit is opgenomen in de voorwaarden van de app, lijkt het oprecht. Mocht later namelijk blijken dat het niet klopt, dan heeft Meta een groot probleem.

De AI kan alleen de berichten lezen die er naartoe worden gestuurd, zoals prompts en vragen. Wel is het belangrijk om voorzichtig te zijn met wat wat je in deze vragen zet. Het is bijvoorbeeld onverstandig om persoonlijke informatie met de AI te delen, van jezelf of van anderen.

Hoe zit het met samenvattingen?

Vraag je Meta AI in een groepsgesprek om de boel samen te vatten, dan moet de AI uiteraard wel alle berichten lezen. Hiervoor heeft Meta ‘Private Processing’ bedacht. Dat betekent dat je een samenvatting krijgt terwijl Meta zelf niet mee kan kijken. De berichten worden tevens niet onthouden.

Moet ik de geavanceerde privacy aanzetten?

De geavanceerde privacy aanzetten in groepsgesprekken heeft nog steeds nut, zelf al heb je het niet nodig om Meta AI weg te houden van je berichten.

Zet je deze functie aan, dan is het helemaal niet mogelijk om Meta AI uit te nodigen en opdrachten te geven. Dat kan nog steeds een goede keuze zijn, omdat je bijvoorbeeld niet wil dat iemand een samenvatting laat maken van de berichten die jij hebt geschreven.

Je zorgt er met deze functie daarnaast voor dat media niet automatisch wordt opgeslagen op apparaten en de chat niet geëxporteerd kan worden.

