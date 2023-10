Zo komt AI naar Instagram, WhatsApp en Facebook

Meta laat het idee van de metaverse een beetje varen, om zich grotendeels op kunstmatige intelligentie te richten. Op deze manieren krijgen Facebook, Instagram en WhatsApp AI.

Zo krijgt WhatsApp AI, net als Instagram en Facebook

Toen Facebook zijn naam veranderde in Meta, was het bedrijf duidelijk: wij gaan vol voor de metaverse. Inmiddels is de hype rond de metaverse gezakt en zit de rest van de techindustrie vuistdiep in kunstmatige intelligentie. Dan kan Meta natuurlijk niet achterblijven.

Meta was al bezig met zijn eigen taalmodel genaamd Llama. Inmiddels is er Llama 2, dat open source wordt aangeboden voor zowel onderzoek als commercieel gebruik. Maar daar houdt Meta niet op, want nu brengt het bedrijf met behulp van Llama 2 kunstmatige intelligentie naar al zijn apps, inclusief WhatsApp en Instagram.

1. Elke Meta-app krijgt een Meta-chatbot

Meta komt met een eigen chatbot genaamd Meta AI. Deze chatbot kun je niet alleen bereiken in apps zoals Instagram, WhatsApp en Messenger, maar ook in de vr-bril Quest 3 en de slimme zonnebril van Ray-Ban.

Meta AI is een veelzijdige chatbot, vergelijkbaar met bijvoorbeeld ChatGPT. De chatbot kan afbeeldingen genereren en zoekmachine Bing gebruiken om actuele informatie te vinden.

In de toekomst moet het ook mogelijk worden om naar iets te kijken met een bril waar een camera in zit, en vervolgens Meta AI vragen te stellen over wat je ziet.

2. Talloze andere chatbots

Daarnaast heeft Meta iets bedacht waarmee het bedrijf denkt op te vallen vergeleken met andere chatbots en taalmodellen: chatbots met persoonlijkheid. Het bedrijf heeft 28 verschillende chatbots bedacht, zoals een professionele golfer, detective, kok en een dungeon master. Deze bots krijgen allemaal het gezicht van een beroemdheid. Zo ziet detective Amber er uit als Paris Hilton en grote broer Zach als MrBeast.

Deze chatbots zijn duidelijk op het Amerikaanse publiek gericht, met gezichten van beroemde Amerikanen. De chatbots zijn daarom alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Daarnaast komt Meta met een AI studio, waarmee iedereen in de toekomst zo’n AI kan maken die bereikt kunnen worden via WhatsApp, Instagram of Messenger. Bijvoorbeeld een Android Planet AI, die je vragen kunt stellen over Android-smartphones en het laatste Android-nieuws.

3. WhatsApp, Instagram en Facebook krijgen AI-stickers

Generatieve kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gebruikt om afbeeldingen te creëren. Meta gebruikt deze technologie voor het genereren van stickers. Je beschrijft via woorden een sticker die je zou willen versturen, waarna je binnen enkele seconden een unieke sticker krijgt.

Deze functie rolt binnenkort uit naar WhatsApp, Instagram, Messenger en Facebook Stories, maar aanvankelijk alleen voor Engelstalige gebruikers.

4. Instagram laat je de stijl van een Story aanpassen

Op Instagram kun je binnenkort na het uploaden van een afbeelding of het maken een foto, de stijl veranderen door deze stijl te beschrijven. Je hoeft dus geen filter meer te zoeken die je foto verandert in een schilderij, maar je beschrijft gewoon dat je de foto wil veranderen in een schilderij, inclusief specifieke verfstijl. Ook kun je de achtergrond van je foto of afbeelding aanpassen door te beschrijven wat je wil zien.

Instagram zal bij deze afbeeldingen duidelijk aangeven dat ze zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, zodat kijkers niet denken dat het echt is.

Meta in Nederland

Hoe snel deze functies naar Nederland komen is niet bekend. Ook kunnen we hier nog steeds niet aan de slag met Twitter-alternatief Threads van Meta, maar die vertraging is eigenlijk goed nieuws.

Naast AI gaat er nog meer veranderen in de apps van Meta, want dankzij de Digital Services Act van de EU kun je straks het algoritme omruilen voor een chronologische tijdlijn.