Meta’s nieuwe slimme bril heeft een scherm in het glas

Meta komt met de opvolger van zijn slimme bril, dit keer met een scherm in het glas. Hoe hij werkt en wat ‘ie kan, lees je hier.

Meta Ray-Ban Display aangekondigd

Meta maakt grote stappen op het gebied van draagbare techniek. Na de populariteit van de Ray-Ban Meta-bril met camera’s en AI aan boord, heeft de techgigant nu de opvolger aangekondigd. De Meta Ray-Ban Display-bril heeft een scherm, wat hem in één klap een stuk nuttiger maakt.

De bril lijkt erg op de originele Ray-Ban Meta, maar is een fractie dikker. Die extra ruimte is nodig voor onder meer het nieuwe scherm in het rechterglas. Dat toont een interface in de rechter onderhoek van je zicht, waarmee je verschillende functies kunt gebruiken.

Zo kun je navigeren zonder constant op je telefoon te hoeven kijken. Meta AI is natuurlijk ook aanwezig en kan nu afbeeldingen tonen, passend bij de antwoorden op je vragen. Een andere use case is tijdens het koken. Je ziet dan op het scherm de stappen van het recept. Daarnaast toont de bril live ondertiteling, wat een toffe toegankelijkheidsfunctie is voor mensen met slechter gehoor.

Waar je de originele Meta-bril enkel met je stem en de knop op het montuur bestuurde, gaat het er bij de Meta Ray-Ban Display anders aan toe. De bril werkt met een slimme polsband, die voorzien is van sensoren om de bewegingen van je hand te herkennen. Door je hand te knijpen, vingers te schuiven en op voorwerpen te tikken, navigeer je door de menu’s.

De nieuwe Display-bril kan natuurlijk ook weer foto’s en video’s maken. Op het moment dat de camera wordt geactiveerd, begint er aan de buitenkant een lampje te branden. Zo zijn mensen in je omgeving van de opname bewust. Ook is het scherm voorzien van een ‘privacy-laag’, die het onmogelijk maakt voor anderen om te zien wat jij bekijkt op het scherm.

Prijs en beschikbaarheid

Net zoals de eerste Meta-bril komt de Meta Ray-Ban Display eerst uit in de Verenigde Staten. Vanaf 30 september is ‘ie daar beperkt beschikbaar met een adviesprijs van 799 dollar. Begin 2026 brengt de techgigant hem ook naar Europa, in onder meer Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Of en wanneer de bril naar Nederland komt, is niet bekend.

Wat vind jij? Tof of beangstigend? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina. Altijd op de hoogte van het laatste technieuws zijn?