Op deze manier gaat Meta jouw accounts veel beter beschermen

Meta, moederbedrijf van onder andere Facebook, WhatsApp en Instagram, gaat sneller handelen bij verdachte activiteit op jouw accounts. Dit moet je er nu over weten.

Dit doet Meta al aan veiligheid

Meta heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om gebruikers van onder andere Facebook, WhatsApp en Instagram beter te beschermen. De techreus zegt momenteel al veel te ondernemen tegen verdachte activiteit. Bijvoorbeeld de inzet van AI-systemen die vreemd gedrag (gelinkt aan mogelijke fraude of hacks) analyseren.

Denk aan accounts die ineens veel berichten of vriendschapsverzoeken versturen, verdachte links in chats en ongebruikelijke loginlocaties. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Alleen in 2025 al verwijderde Meta bijna 11 miljoen frauduleuze accounts op Facebook en Instagram plus zo’n 160 miljoen scam-advertenties.

Vroege detectie van verdachte activiteit

Nu komt daar iets nieuws bij. Meta zegt met nieuwe tools gebruikers sneller te kunnen waarschuwen voor verdachte activiteiten. Denk aan het koppelen van onbekende apparaten en bij dubieuze vriendschapsverzoeken.

Bij dat laatste voorbeeld zijn het ontbreken van gemeenschappelijke vrienden of het feit dat het account zich in een ander land bevindt rode vlaggen. Op basis van deze info kan een inschatting gemaakt worden: is accepteren een goed idee of kan het verzoek beter geweigerd worden?

De nieuwe ‘anti-scam tools’, zoals ze genoemd worden, moeten verdachte activiteit dus detecteren voordat gebruikers er schade van ondervinden. Dat is belangrijk, want zo stelt Meta: ”we weten dat oplichters onze detectie proberen te omzeilen en accounts mogelijk niet meteen voor kwaadaardige doeleinden gebruiken”.

Dit kun je op WhatsApp en Messenger verwachten

WhatsApp: koppelverzoeken onderzocht

Ook als je geen Facebook of Instagram hebt, kun je de aangescherpte maatregelen tegenkomen. Gebruikers van WhatsApp mogen namelijk ook een extra veiligheidsfunctie verwachten. Het gaat dan vooral om ongeoorloofde pogingen om te koppelen met je apparaten.

Doordat Meta gebruikers van de chat-app gaat waarschuwen met informatie over de locatie van zo’n koppelverzoek, krijgen die de mogelijkheid om het verzoek te heroverwegen voordat ze het accepteren. Vergelijkbaar dus met wat Meta op Facebook van plan is bij vriendschapsverzoeken.

Messenger: oplichters aangepakt

Meta gaat ook op Messenger actiever scannen op kwaadwillenden, in het bijzonder op accounts die uit zijn om je op te lichten. Met een nieuwe AI-tool worden verdachte patronen in chatactiviteiten geanalyseerd, zoals patronen van veelvoorkomende oplichting.

Wanneer de tool dit in gesprekken met een nieuw contact detecteert, zal aan gebruikers gevraagd worden om recente chatberichten te delen voor een AI-beoordeling op oplichting. Als Meta aan de hand daarvan onraad ruikt, dan moedigt de tool gebruikers aan om het account waarmee is gechat te blokkeren en/of te rapporteren.

Krijg jij vaak vriendschapsverzoeken van onbekenden en heb je ooit vreemde activiteit op WhatsApp meegemaakt? Deel je ervaringen in de reacties, want we zijn benieuwd!