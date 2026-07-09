Meta werkt aan een AI-bril die altijd meekijkt en luistert

Meta is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van een ‘supersensing’-bril die de hele dag audio verwerkt en zeer frequent foto’s maakt. Dit prototype roept echter veel vragen op over privacy.

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Controversiële bril in de maak?

Volgens The Financial Times zou Meta zomaar eens het volgende bedrijf kunnen worden dat een wearable op de markt brengt die altijd en alles filmt. Oké, dat is wellicht iets te stellig, want concreet neemt de bril continu audio op en maakt hij elke paar seconden foto’s. Toch is het een prototype om scherp in de gaten te houden. De huidige brillen van Meta nemen namelijk alleen op als je daarom vraagt.

Daarbij komt dat er binnen Meta serieus zou worden nagedacht om de het led-lampje uit te schakelen wanneer de nieuwe supersensormodus is ingeschakeld. Dit betekent dat omstanders niet goed meer kunnen weten dat ze worden opgenomen. Voer voor iedereen die zich zorgen maakt om privacy.

De verzamelde gegevens zullen overigens niet direct beschikbaar zijn voor de drager, maar kunnen wel worden opgevraagd. De Amerikaanse krant beschrijft een mogelijke manier waarop deze data zou kunnen worden gebruikt, als volgt: ”In een voorgesteld systeem zouden de ruwe beelden en audio niet door Meta worden opgeslagen. Wel worden metadata geëxtraheerd en verwerkt voor AI-functionaliteit.”

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Privacykwestie blijft

Volgens de beschreven aanpak zouden de gemaakte audio-opnames en foto’s niet als ruwe bestanden worden opgeslagen, wat volgens voorstanders de privacy ten goede zou moeten komen. Wel worden metadata bewaard, die Meta AI vervolgens kan gebruiken. Meta legt dit uit als een privacyvriendelijke manier van gegevensverwerking.

Dat Meta uiteindelijk een dergelijke bril wil uitbrengen, is allang geen geheim meer. Zo zei CEO Mark Zuckerberg tijdens de presentatie van de cijfers van het eerste kwartaal van 2026 nog dat hij “erg enthousiast was om te zien hoe de bril zich zou ontwikkelen van een bril die alleen vragen kan beantwoorden tot een persoonlijke assistent die de hele dag bij je is, je helpt dingen te onthouden en je doelen te bereiken.”

Wat vind jij van de razendsnelle ontwikkeling van slimme brillen en maak jij je zorgen over jouw privacy wanneer deze wearables door steeds meer mensen gedragen gaan worden?