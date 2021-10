Facebook en Microsoft werken aan de metaverse: is dit de opvolger van internet?

Alle grote techbedrijven zijn ermee bezig en de verwachtingen zijn torenhoog. Tijd voor een begrijpelijke kennismaking met ‘de metaverse’, ook wel de opvolger van het internet genoemd.

Waarom iedereen aan de metaverse werkt

Hoe leg je iets uit dat nog niet bestaat? Dat is precies de uitdaging die we in dit artikel aangaan. Technisch gezien bestaat het onderwerp van dit stuk namelijk nog niet, maar daar kan weleens snel verandering in komen. Vrijwel alle techbedrijven zijn er namelijk hard mee bezig.

We hebben het over de metaverse. Een officiële definitie voor dit begrip is er nog niet, maar het komt neer op een allesomvattende online omgeving die bestaat uit een combinatie van on- en offline ruimtes. Het is belangrijk dat alle deelnemers de wereld op eenzelfde (gesynchroniseerde) manier beleven en onderling met elkaar kunnen handelen. Economie is dus een belangrijk onderdeel van een metaverse.

Facebook, dat ontzettend veel investeert in het bouwen van haar eigen metaverse, omschrijft het begrip als volgt: “De ‘metaverse’ is een verzameling van virtuele ruimtes waar je met andere mensen, die niet in dezelfde fysieke ruimte aanwezig zijn, kunt maken en beleven.”

Screenshot van Horizon Workrooms, een app voor de Oculus Quest-bril van Facebook.

Virtuele concerten bezoeken

Beide omschrijvingen zijn ietwat droog, maar je gaat elkaar in de toekomst dus niet meer via platte schermen in 2D spreken, maar in 3D. Dankzij technieken als virtual reality (VR) en augmented reality (AR) kun je elkaar namelijk online in levenden lijve treffen.

Omdat dit nogal abstract is, kunnen wat voorbeelden geen kwaad. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een online vergadering hebt. Nu zie je elkaar via een schermpje, bijvoorbeeld in Google Meet of Microsoft Teams, maar in de metaverse zie je je collega’s ‘echt’ aan de vergadertafel op kantoor zitten.

Iedereen heeft namelijk een slimme bril op en kan daardoor op kantoor (lees: de metaverse) rondlopen en eventjes bijpraten bij de koffieautomaat. Tenminste, dat lijkt zo. In realiteit zit iedereen gewoon thuis te werken (met een slimme bril op).

In zo’n gecombineerde off- en online wereld zou je bijvoorbeeld ook een festival kunnen bezoeken. Je hoeft dan niet eens de deur uit, want de concerten vinden ‘gewoon’ in je tuin plaats.

Zet een slimme bril op, koop een kaartje (met bijvoorbeeld bitcoin) en vervolgens vindt het concert in je tuin, woonkamer of hobbykamer plaats. Je ziet andere concertgangers staan, kunt door het publiek lopen en natuurlijk de artiest zien optreden.

De kracht van zo’n metaverse zit ‘m in het feit dat er daadwerkelijk een hele online wereld bestaat. De mensen die je die avond bij het concert zag, kun je bijvoorbeeld de volgende dag tegenkomen in een winkel, of tijdens het spelen van een game. Dit alles moet naadloos in elkaar overlopen, zodat je als deelnemer niet merkt dat je in een virtuele wereld rondloopt.

Is er al een metaverse?

Technisch gezien bestaat er nog geen metaverse. Wel zijn er een heleboel platformen die al elementen van zo’n virtuele omgeving hebben. Denk bijvoorbeeld aan Second Life, de populaire game van vroeger waarin spelers een ‘echt’ online leven kunnen leiden. Ook games als World of Warcraft hebben metaverse-achtige elementen in zich.

Second Life in 2007.

Nog eventjes over de term zelf. Die werd in 1992 namelijk het eerst door auteur Neal Stephenson in het boek Snow Crash gebruikt. Stephenson gebruikte metaverse toen om een virtuele wereld aan te duiden die werd bevolkt door 3D-avatars van mensen. Ook in Ready Player One, een bekend boek uit 2011 van Ernest Cline, komt de term voorbij.

Is metaverse de opvolger van het internet?

Volgens sommigen wel. Facebook-baas Mark Zuckerberg zei in een interview met The Verge bijvoorbeeld dat de metaverse een “verbeterde versie” van het internet wordt. Het verschil moet ‘m vooral in de beleving van de gebruiker zitten. Zuckerberg: “De metaverse biedt ervaringen die onmogelijk zijn in een 2D-app of website.”

Ook Tim Sweeney – directeur van Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite – denkt er ongeveer zo over. Tegen The Washington Post zei hij dat de metaverse “een soort online speeltuin” moet worden waar mensen bijvoorbeeld met elkaar kunnen gamen en een film kunnen kijken.

Dat doen mensen nu ook al via het internet. Daarom denken anderen dat de metaverse vooral een aanvulling op het bestaande web wordt, in plaats van een vervanging.

Tijdens het online shoppen kan het bijvoorbeeld handig zijn om via een slimme bril te bekijken hoe die schoenen of die broek staat. Of mensen ook de hele kledingwinkel in een metaverse willen bezoeken in plaats van gewoon via een website, moet nog blijken.

Techjournalist Jay Peters trekt dan ook de vergelijking met mobiel internet. Toen steeds meer mensen mobiel internet op hun smartphone gingen gebruiken, begonnen apps en websites zich hierop aan te passen.

De weergave en manier van bediening werd bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor kleine touchscreens. Dit betekende echter niet dat de computer en laptop in de vergetelheid zijn geraakt. Integendeel zelfs, de twee manieren om ‘het internet’ te kunnen gebruiken bestaan naast elkaar.

Wie werken aan een metaverse?

Net als dat er niet zoiets bestaat als ‘het internet’, is het ook niet zo dat één bedrijf de metaverse maakt. Er wordt namelijk door allerlei partijen aan gesleuteld, waaronder Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg gelooft heilig in de toekomst van de virtuele wereld en trok onlangs nog 50 miljoen dollar uit voor de ontwikkeling ervan.

In werkelijkheid ligt dit bedrag nog een stuk hoger. Facebook is namelijk al jaren bezig met de voorbereiding en het eerste voorbeeld kun je al kopen. De Oculus-headsets gaan, in de visie van Facebook, een cruciale rol spelen in de begindagen van de metaverse.

Omdat beleving centraal staat in het metaverse-concept, is het de verwachting dat slimme brillen (die nogal log zijn) op een gegeven moment plaats gaan maken voor iets anders. iPhone-maker Apple heeft bijvoorbeeld patenten ingediend voor slimme contactlenzen, al is hier nog geen concrete informatie over bekend.

Gamemaker Roblox werkt ook aan de metaverse.

Ook andere grote techbedrijven zoals videokaartenmaker Nvidia, Microsoft en softwarebedrijf Unity zijn trouwens met de metaverse bezig. Daarnaast geloven ByteDance, de eigenaar van TikTok, en gamebedrijven als Epic Games en Roblox heilig in de toekomst van de nieuwe virtuele wereld.

Alhoewel iedereen dus zijn eigen (stukje van de) metaverse maakt, is het wel de bedoeling dat al deze virtuele ruimtes met elkaar verbonden worden. Hoe dat gaat gebeuren, is nog de vraag.

Wanneer kunnen we met een metaverse aan de slag?

Ook dat is nog onduidelijk. Alhoewel veel techbedrijven ermee bezig zijn, moeten ook de randvoorwaarden er klaar voor zijn. Facebook denkt bijvoorbeeld dat het succes van haar metaverse mede afhankelijk is van de snelheid van mobiel internet.

4G kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het spelen van online games, maar is te traag om tegelijk honderden streams aan te kunnen. 5G is wat dat betreft al veel beter op de toekomst voorbereid, al denken sommige analisten dat de metaverse pas écht van de grond komt wanneer we met 6G aan de slag kunnen.

Aan verwachtingen, beloftes en visioenen dus geen gebrek, maar alleen de tijd kan uitwijzen of de metaverse er ooit gaat komen.