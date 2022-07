Microsoft waarschuwt voor Android-malware die je op dure diensten abonneert

Microsoft adviseert gebruikers met een Android-toestel om op te passen voor specifieke malware. Met het virus kunnen cybercriminelen een hoop geld van je stelen zonder dat je het door hebt.

Criminele software achterhaalt al je info

Malware is kwaadwillende software die, wanneer het op je telefoon staat, van alles kan aanpassen, verstoren of verwijderen. Het geeft criminelen met slechte bedoelingen toegang tot jouw persoonlijke informatie en daar maken zij flink misbruik van.

De malware waar Microsoft voor waarschuwt, schrijft gebruikers in voor dure diensten zonder dat je het weet. De software schakelt de wifi-verbinding van telefoons uit, opent zelf een inschrijfpagina, vult je gegevens in en verifieert je inschrijving. En die kosten kunnen fors oplopen. Tolfraude heeft dat. Ook bij andere betalingsmiddelen slaat malware toe. Vorige maand schreven we nog over de Emotet-malware die het op creditcardgegevens van Chrome-gebruikers had gemunt.

Microsoft waarschuwt mensen met Android 9.0 (Pie) of ouder dat zij eerder gevaar lopen om onbedoeld malware te installeren. Wanneer je een app downloadt via je browser bijvoorbeeld. Deze is niet gecontroleerd op veiligheid, in tegenstelling tot apps die in de Google Play Store staan.

Op toestellen met Android Pie of ouder heeft de malware standaard de rechten om andere apps te besturen. Er verschijnt dus geen melding in beeld met de vraag of je de app vertrouwt. Op Android 10 en nieuwer moet je als gebruiker zelf toestemming geven.

Beveilig je smartphone goed

Naast de hoge kosten is zulke malware ook simpelweg lastig om te herkennen. Het verstopt zich vaak in apps die er onschuldig uitzien. Denk bijvoorbeeld aan een simpele camera-app, maar als die applicatie toegang vraagt voor je sms-gegevens, is er iets niet pluis.

Wil je jezelf goed tegen malware beschermen, neem dan de tijd om een degelijke antivirus-app te installeren en download apps – wanneer mogelijk – in de Google Play Store. Lees daarvoor zeker even ons artikel over antivirus-apps op Android.

Wil je meer weten over malware, virussen en hacks? Houd dan onze website in de gaten en download Android Planet-app. Hier delen we de vaak updates over cybercriminaliteit en veiligheid.

