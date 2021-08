‘Microsoft Duo 2 krijgt krachtige processor: Snapdragon 888 aan boord’

Er zijn verschillende specificaties verschenen van de vermeende Microsoft Duo 2, een toestel met twee schermen. Daaruit blijkt dat het apparaat nu wel wordt voorzien van high-end hardware.

Gerucht: Microsoft Duo 2 specificaties verschenen

In de database van Geekbench, een online benchmarktool, is informatie verschenen over een nieuw toestel van Microsoft. Zo weten we enkele van de aankomende Microsoft Duo 2-specificaties. Volgens de website draait het toestel op de high-end Snapdragon 888-processor van Qualcomm.

Deze chip wordt door nagenoeg elke smartphonefabrikant gebruikt in hun beste toestellen van 2021. Volgens de informatie beschikt het toestel ook over 8GB werkgeheugen. De eerste Duo van de fabrikant werd nog uitgebracht met hardware van de vorige generatie. Toen dat toestel eind 2019 werd onthuld, was de Snapdragon 855-chip nog aan boord, terwijl er allang een opvolger was.

Vernieuwde camera’s

Volgens een round-up van verschillende reviews van internationale media was het toestel nog helemaal niet klaar voor de release. De software bevatte veel bugs en de camera’s presteerden ondermaats. Aan dat laatste lijkt Microsoft ook gewerkt te hebben. Eerder verschenen al foto’s van de vermeende Duo 2. Daarop zien we een groot camera-eiland, dat enkele millimeters uitsteekt en drie lenzen bevat.

Vermoedelijk wordt het toestel voorzien van een primaire camera, groothoeklens en een sensor om mee te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Verdere details over de camera’s of andere specificaties zijn nog niet bekend.

Ook over het dubbele scherm is geen extra informatie verschenen. De opzet van Microsoft is wel heel anders dan die van Samsung en hun onlangs gepresenteerde Galaxy Z Fold 3. Dat toestel heeft een enkel groot opklapbaar scherm, waardoor je ook snel en fijn kunt multitasken.





Onthulling in september of oktober?

Microsoft wil de Duo 2 volgens geruchten presenteren in september of oktober, maar een exacte datum is nog niet bekend. We gaan er vanuit dat het toestel ook in Nederland beschikbaar komt, maar of dat al direct bij release is, is nog wel de vraag. Het duurde namelijk tot april 2021 voordat het eerste toestel hier te koop was.

