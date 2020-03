Microsoft introduceert Family Safety-app om gezin on- en offline te volgen

Microsoft presenteert Family Safety, een nieuwe digitaal welzijn-app voor het hele gezin. De dienst gaat verder dan alleen het bijhouden van schermtijd.

Microsoft Family Safety houdt alles in de gaten

Family Safety is Microsoft’s alternatief voor Digitaal Welzijn, een standaardfunctie in Android. Waar de standaard Digitaal Welzijn-app zich echter uitsluitend richt op welke apps je op je telefoon gebruikt en hoelang je daaraan besteedt, gaat Family Safety een stuk verder.

Gebruikers van een Microsoft 365-account kunnen niet alleen familieleden toevoegen om hun telefoongebruik te monitoren, er kunnen ook andere apparaten aan toegevoegd worden. Tijd die besteed wordt op Windows-pc’s en laptops die ingelogd zijn met een bekend Microsoft-account, worden zo ook meegenomen. Hetzelfde geldt voor Xbox-gameconsoles.

Schermtijd op telefoon, laptop en Xbox

Op die manier is niet alleen tijd achter een klein schermpje nauwkeurig bij te houden. Het neemt ook de grote schermen van computers en tijd achter consoles mee, om zo een totaalbeeld te geven van smartphone en computergebruik in het huishouden.

Naast het bijhouden van schermtijd, biedt Family Safety andere opties om gezinsleden in het kader van veiligheid te volgen. Zo worden er notificaties verstuurd als familieleden aankomen of vertrekken van bepaalde locaties, zoals thuis, werk of school. Ook wordt er desgewenst een rapport over rijgedrag gegenereerd, om te kijken of iemand veilig rijdt. Het is nog niet bekend hoe dat laatste precies in zijn werk gaat. Microsoft benadrukt dat geen van de gegevens doorverkocht worden aan derden, zoals verzekeringsmaatschappijen.

Verbeteringen voor Outlook en Teams

De Family Safety-app voor Android werd gepresenteerd als onderdeel van een vernieuwing van het Microsoft 365-platform, dat updates bracht voor Word, Excel en Powerpoint. Als voorschot daarop bundelde Microsoft eerder al de Android-versie van deze diensten in één Office-app. Naast Family Safety kondigde Microsoft ook aan dat de Outlook-app de mogelijkheid krijgt om emails voor te lezen en dat de zoekfunctie verbeterd wordt. Zakelijke samenwerk-app Microsoft Teams wordt geschikt gemaakt voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld binnen een gezin of vriendengroep.

Family Safety komt beschikbaar voor mensen met een Microsoft 365-abonnement. De app is komende maanden beperkt te gebruiken voor een groep Android- en iOS-gebruikers. Microsoft vertelt niet wanneer de dienst voor iedereen beschikbaar komt. Tot die tijd zijn er voor Android verschillende andere Digitaal Welzijn-apps te downloaden, wij tippen hier de beste opties.

