Microsoft werkt aan concurrent voor Chromecast en Google Stadia

Microsoft werkt aan een hdmi-stick waarmee je hoogwaardige games op je tv kunt spelen, zonder dat je een dure console nodig hebt. Microsoft Keystone gaat het opnemen tegen onder meer Google Stadia.

Microsoft Keystone is een uitdager voor Google Stadia

Dat Microsoft aan een apparaat werkt om games mee te streamen, maakte het bedrijf vorig jaar al zelf bekend. Via Windows Central is nu nieuwe informatie over de mysterieuze mediaspeler naar buiten gekomen. De website meldt dat het apparaat intern bekendstaat als ‘Microsoft Keystone’ en dat Microsoft haar strategie onlangs heeft gewijzigd.

Het zou gaan om een hdmi-stick om games via Xbox Cloud Gaming – een streamingdienst voor games – naar een tv-scherm te casten. In dat opzicht lijkt het nog te verschijnen apparaat op de Chromecast en Google Stadia. Met deze gadgets kun je respectievelijk media (waaronder films en muziek) en games naar je tv streamen.

In gesprek met Windows Central bevestigt een woordvoerder van Microsoft de geruchten. ‘Met Xbox Cloud Gaming kunnen mensen de games spelen die ze willen, wanneer ze willen en op de apparaten die ze willen. We hebben daarom onze focus voor Microsoft Keystone verlegd om ervoor te zorgen dat meer spelers ermee aan de slag kunnen.’

Tussen de regels hamert Microsoft dus op toegankelijkheid. Mogelijk betekent dit dat de hdmi-stick een betaalbare instapprijs heeft.

Dit weten we al over de Microsoft Keystone

Naast een naam en mogelijk ontwerp is er nog weinig concrete informatie over de Xbox-versie van Google Stadia naar buiten gekomen. We weten bijvoorbeeld niet wanneer de gadget verschijnt en hoe duur hij wordt.

Het lijkt echter aannemelijk dat het apparaat op een versie van Windows of Xbox OS gaat draaien. Verder denkt Windows Central dat Keystone in eerste instantie vooral gebruikmaakt van het huidige aanbod aan Xbox-games. Mogelijk komen daar in de toekomst andere game-uitgevers bij.

Google Stadia is een gamestreamingdienst van Google. Dankzij deze dienst kun je hoogwaardige games op je tv of smartphone spelen, zonder dat je bijvoorbeeld een PlayStation of Xbox nodig hebt. Google Stadia werkt onder meer op de Chromecast met Google TV en Chromecast Ultra.