Daar is hij dan: vouwbare Microsoft Surface Duo 2 officieel aangekondigd

Microsoft heeft de Surface Duo 2 officieel aangekondigd. De nieuwe foldable heeft een beter scherm, nieuwe camera’s en ondersteuning voor een draadloos oplaadbaar pennetje.

Microsoft Surface Duo 2 gooit hoge ogen met ‘Glance Bar’

De Surface Duo 2 is officieel aangekondigd. Het is de opvolger van de Surface Duo, Microsofts eerste opvouwbare smartphone. Het ontwerp van de Duo 2 lijkt op dat van zijn voorganger. De smartphone heeft twee schermen, die dankzij een scharnier in het midden op elkaar kunnen worden gevouwen. Hierdoor zit de Surface Duo 2 anders in elkaar dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 3, die een opvouwbaar scherm heeft.

Beide schermen van de Duo 2 zijn aan de binnenkant iets gebogen. De gebogen randjes van de schermen zijn in opgevouwen staat nog steeds zichtbaar in de scharnier. Hier worden notificaties, de accu-inhoud en de tijd weergegeven. Microsoft noemt dit de ‘Glance Bar’. Het is een van de meest opvallende nieuwe features van het apparaat.

De schermen zelf zijn ook flink verbeterd. Zo is er sprake van een 90Hz-ververssnelheid, waardoor animaties een stuk vloeiender ogen dan voorheen. De nieuwe ververssnelheid komt het maken van aantekeningen ten goede. Het scherm reageert namelijk sneller op de aanraking van de Surface Slim Pen 2 – een nieuw pennetje, dat draadloos aan de zijkant van de smartphone kan worden opgeladen.

Nieuwe camera’s

De eerste generatie van de Microsoft Surface Duo had geen camera’s aan de achterzijde. Hierdoor voelde het apparaat meer aan als tablet of mini-laptop. De Duo 2 voegt maar liefst drie camera’s toe: een 12 megapixel-hoofdlens, een 12 megapixel-telelens en een 16 megapixel-groothoeklens.

De smartphone wordt aangestuurd door een snelle Snapdragon 888-chip en heeft 8 gigabyte aan werkgeheugen. Er is een 4449 mHA-accu aan boord. Verwacht dus geen enorme accuduur, aangezien de twee 90Hz-schermen waarschijnlijk flink wat energie slurpen.

Wanneer het toestel beschikbaar is, of het naar Nederland komt en hoeveel het dan gaat kosten, is nog niet bekend. De eerste generatie Surface Duo kostte nét geen 1600 euro. De Surface Duo 2 wordt nog een stukje duurder – het toestel heeft een adviesprijs van 1649 euro.

