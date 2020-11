De Microsoft Surface Duo met Android en twee losse schermen is al even verkrijgbaar in Amerika. In 2021 zal het toestel zijn opwachting maken in Europa, aldus nieuwe geruchten. Over een specifieke lancering in de Benelux wordt echter nog niet gesproken.

Gerucht: Microsoft Surface Duo in 2021 naar Europa

De informatie over een Europese release van de Surface Duo is verschenen op het Duitse WindowsArea. De site zegt de informatie te hebben gekregen van anonieme, maar betrouwbare bronnen. Qua tijdsframe wordt een periode van begin van de lente tot het midden van het jaar genoemd.

Het gaat hierbij dus expliciet om een Duitse release, over andere Europese landen wordt niks genoemd. Eerder werd ook al geschreven over de verkrijgbaarheid in het Verenigd Koninkrijk, maar tot op heden is dat niet het geval. Over een release in de Benelux wordt vooralsnog helemaal niks genoemd.

Verkrijgbaar in de VS voor 1399 dollar

Wat het toestel in Europa moet gaan kosten is tevens de vraag, maar dat je diep in de buidel moet tasten lijkt waarschijnlijk. De Surface Duo kost in de Verenigde Staten namelijk 1399 dollar wat zich hier zou vertalen in meer dan 1400 euro, inclusief belastingen.

Als het toestel te verkrijgen is in een ander Europees land opent dat wel meer deuren. Zo wordt het makkelijker om het toestel zelf te importeren en het biedt meer mogelijkheden voor grijze import door (web)winkels. Dat betekent veelal wel dat je een nog hogere prijs betaalt voor een toestel, waardoor een Surface Duo nog duurder kan uitvallen.

De eerste Surface Duo-reviews

De Surface Duo draait op Android en heeft twee losse schermen aan boord. Dat is een unicum voor Microsoft, het bedrijf achter Windows. Veel Amerikaanse reviewers hebben het toestel na release uitvoerig getest. Alle ervaringen van de internationale media hebben we eerder gebundeld in deze Microsoft Surface Duo review round-up.

De conclusie van hun reviews was dat het toestel eigenlijk nog niet klaar was voor een release. Zo maakte veel van de software nog geen gebruik van de twee losse schermen, waardoor multitasken niet altijd goed gaat. Ook de hardware is verouderd en met de camera maak je nauwelijks goede foto’s.

