Ontwikkelaars kunnen vanaf nu apps maken voor de Surface Duo, een Android-smartphone van Microsoft die twee schermen heeft. De fabrikant legt uit hoe app-makers het ‘opvouwbare’ display maximaal kunnen benutten.



Zo gaat Android werken op de Microsoft Surface Duo

Dat blijkt uit een door Microsoft online gezette sdk (software development kit). Ontwikkelaars gebruiken deze voor het maken van apps. Omdat de Surface Duo uit twee schermen bestaat, moeten de makers met enkele zaken rekening houden. Aan de hand van enkele plaatjes laat het bedrijf daarom zien op welke manier makers hun Android-apps moeten gaan vormgeven.

Standaard neemt een app één scherm in beslag, zo laat Microsoft weten. Daarnaast moet het mogelijk worden om de applicatie op twee displays te tonen, zoals je van tablets gewend bent. Ook toont Microsoft originele manieren waarop Android-apps de twee schermen kunnen gebruiken.

In sommige apps is het bijvoorbeeld handig om het ene scherm voor het overzicht te gebruiken, terwijl het andere display details toont. Deze weergave leent zich goed voor bijvoorbeeld het kijken van foto’s. Tot slot heeft Microsoft een programma uitgebracht zodat ontwikkelaars hun Android-apps voor de Surface Duo kunnen uitproberen op computers.



Over de Microsoft Surface Duo

Afgelopen oktober onthulde Microsoft de Surface Duo. De Android-telefoon heeft twee schermen met een scharnier in het midden, zodat je ‘m kunt opvouwen. Het bedrijf achter Windows belooft het toestel tegen het eind van dit jaar uit te brengen. De specificaties en adviesprijs zijn helaas onbekend.

Ondertussen zitten andere fabrikanten van opvouwbare smartphones niet stil. De vernieuwde Motorola Razr is over ruim twee weken verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Een Nederlandse releasedatum is nog niet bekend. En alhoewel de Samsung Galaxy Fold pas net te koop is in Nederland, wordt zijn opvolger waarschijnlijk op 11 februari onthuld.

