De Microsoft Surface Duo is nu in Nederland te koop voor 1565 euro. De opvouwbare smartphone heeft twee schermen, draait op Android en verscheen al eerder in andere landen.

Microsoft Surface Duo in Nederland verkrijgbaar

Microsoft lanceerde de Surface Duo in september in de Verenigde Staten en bracht zijn opvouwbare toestel in februari uit in enkele Europese landen. Nu is de opvallende smartphone ook in Nederland beschikbaar, met een focus op zakelijke klanten. Het is nog niet duidelijk of hij ook in België verschijnt.

In Nederland kost de Surface Duo 1565 euro, wat ‘m één van de duurste smartphones van dit moment maakt. Hij is zelfs duurder dan de eveneens opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2, die zo’n 1300 euro kost.

Meer over de opvouwbare Surface Duo

De Surface Duo is een bijzondere smartphone, met twee 5,6 inch-schermen naast elkaar. De schermen zijn individueel te gebruiken en worden gescheiden door een 360 graden-scharnier. Je kunt de displays samen gebruiken als één 8,1 inch-scherm, waarbij het ene display bijvoorbeeld een toetsenbord toont en het andere scherm een app.

In de Verenigde Staten werd de Surface Duo niet enthousiast ontvangen. In onze review round-up schreven we destijds dat media de smartphone lomp en regelmatig onhandig vonden, de camera’s als matig beoordeelden en kritiek hadden op het gebrek aan features als draadloos opladen, snelladen en 5G-ondersteuning. De software kampte bovendien met bugs, wat een goede gebruikservaring in de weg zat.

‘Nieuwe Surface Duo in de maak’

Hoewel de Surface Duo nieuw is in Nederland, lijkt het toestel al vrij snel een opvolger te krijgen. De doorgaans betrouwbare bron Windows Central meldde onlangs dat Microsoft al maanden werkt aan een nieuw model. Dit toestel zou 5G-ondersteuning, een betere processor, betere camera en verbeterde software krijgen. Volgens de site verschijnt de Surface Duo 2 deze herfst, al is het nog niet bekend voor welke prijs en in welke landen.

