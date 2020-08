De Microsoft Surface Duo komt op 10 september uit voor een prijs vanaf 1399 dollar. Dat meldt de fabrikant. Het is nog niet bekend of de opvouwbare smartphone in Nederland verschijnt.

Microsoft Surface Duo prijs bekendgemaakt

Microsoft meldde de verkoopprijs van de langverwachte Surface Duo in een blogbericht voor zakelijke klanten. Waarschijnlijk is die blog iets te vroeg gepubliceerd, want op andere kanalen heeft de fabrikant nog niets bekendgemaakt.

De Surface Duo start bij 1399 dollar in de Verenigde Staten. Dit wekt de indruk dat er ook één of meerdere duurdere modellen uitkomen, vermoedelijk met meer werk- en/of opslaggeheugen. De prijs van de Surface Duo is lager dan andere vouwbare smartphones.

Zo kost de Samsung Galaxy Fold 2020 euro en betaal je liefst 2499 euro voor de Huawei Mate Xs. Deze toestellen hebben wél een scherm op de voorkant. Het is nog onduidelijk wat de aanstaande Samsung Galaxy Z Fold 2 gaat kosten.

Surface Duo specificaties

De Microsoft Surface Duo heeft geen scherm op de voorkant, maar klapt uit en toont dan twee displays. De schermen meten ieder 5,6 inch en zijn individueel te gebruiken. Gecombineerd vormen ze een 8,1 inch-display, met in het midden een 360 graden-scharnier. De belangrijkste specificaties van de Surface Duo zijn nog niet bekendgemaakt. Wanneer dit gebeurt, vullen we dit artikel aan.

Het apparaat draait op Android 10 en krijgt in ieder geval een update naar Android 11. Verder is het updatebeleid nog onduidelijk.

Surface Duo kopen in Nederland

Op moment van schrijven heeft Microsoft nog niet aangegeven of de Surface Duo in Nederland uitkomt en zo ja wanneer en voor welke prijs. Kijkend naar de Amerikaanse adviesprijs (vanaf 1399 dollar), is het aannemelijk dat de smartphone hier minstens 1399 euro gaat kosten.

Android Planet houdt het nieuws rondom de Surface Duo scherp in de gaten en zal dit bericht updaten zodra er meer bekend is.