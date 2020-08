Eind deze maand ligt de opvouwbare Android-smartphone van Microsoft in de winkels. De Microsoft Surface Duo wordt volgens een betrouwbare bron volgende week voor de pers onthuld.

‘Microsoft Surface Duo release in eind augustus’

Vorig jaar oktober werd ‘ie aangekondigd, maar sindsdien is het vrij rustig rondom de Microsoft Surface Duo. Tot nu. De opvouwbare Android-smartphone met twee schermen zou eind deze maand al verkrijgbaar zijn, aldus Paul Thurrott.

De technologiejournalist schrijft op Twitter dat Amerikaanse pers op 12 augustus is uitgenodigd voor een (virtuele) kennismaking met het unieke toestel. Microsoft maakt in de uitnodiging niet bekend om welk product het gaat, maar insider Thurrott weet bijna zeker dat het om de Duo gaat.

Gelijktijdig met deze voorspelling deelt een andere telecomkenner nieuwe afbeeldingen van de Microsoft Surface Duo. Evan Blass, op social media beter bekend als EvLeaks, heeft meerdere reclamefoto’s van het opvouwbare toestel online gezet.





Tik op een plaatje om het te vergroten.

Het toestel met twee schermen is hierop uitgebreid te bewonderen. Zoals verwacht heeft de Surface Duo een hoop Microsoft-apps aan boord, waaronder de Edge-browser. De standaardzoekmachine is dan weer wel Google, aangezien het toestel op Android gaat draaien.

Specificaties van Microsoft Surface Duo

Verder laten de plaatjes weinig verrassingen zien. De unieke Microsoft-telefoon schijnt twee 5,6 inch-amoled-schermen te krijgen. Deze zijn via twee scharnieren, aan de onder- en bovenkant van de displays, met elkaar verbonden. De scharnieren kunnen volledig draaien, waardoor je de Surface Duo dus helemaal kunt ‘dicht’- en ‘open’-klappen.

Over de hardware is nog enige onduidelijkheid, maar volgens Blass wordt de opvouwbare Microsoft-telefoon aangedreven door de Snapdragon 855-chip. Deze snelle processor uit de stal van Qualcomm wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 64/128/256GB opslag.

Het prijskaartje van de Microsoft Surface Duo is nog onduidelijk. Goedkoop wordt ‘ie waarschijnlijk niet, want concurrerende ‘foldables’ als de Samsung Galaxy Z Fold 2 en eerste Galaxy Fold kosten rond de 2000 euro. Ook is het nog onduidelijk of de Microsoft-telefoon überhaupt in Nederland verkrijgbaar wordt.

