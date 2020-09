De eerste reviews van de Microsoft Surface Duo zijn binnen. Internationale media zijn alvast met het vouwbare toestel van Microsoft aan de slag gegaan en in deze review round-up zetten we hun bevindingen op een rij.

Microsoft Surface Duo round-up

Microsoft heeft enkele weken terug, na vijf jaar afwezigheid op de telefoonmarkt, de Microsoft Surface Duo onthuld. Het toestel schommelt tussen een mobiele telefoon en een tablet in en is de eerste generatie in zijn soort.

Internationale media hebben inmiddels de tijd gehad om het toestel met twee schermen te testen. In deze Microsoft Surface Duo review round-up zetten we op een rijtje wat de meest opvallende bevindingen zijn.

The Verge

“Microsoft heeft de juiste ideeën, maar de Surface Duo is nog niet echt klaar. Het heeft een heleboel goede ideeën, maar de uitvoering is op sommige plaatsen slecht, en veel mensen zullen niet begrijpen waar Microsoft voor gaat” schrijft The Verge. Met deze conclusie eindigt de website de review.

De website is kritisch, maar draagt ook positieve punten aan. Zo is The Verge zeer te spreken over het design en werkt het scharnier uitstekend. De camera en software komen minder positief uit de test. Door het streven naar een dun design heeft de camera volgens hen op kwaliteit ingeleverd. The Verge omschrijft de camera dan ook als ‘trash’.

Cnet

Ook Cnet is erg positief over het design. Het toestel heeft een mooi dun ontwerp, een stevig scharnier en scherpe OLED-schermen. Tot dusver een goede eerste indruk.

Helaas zijn er dan nog de minpunten. De software van de Microsoft Surface Duo bevat te veel fouten, er zijn nog te weinig apps die multitasking op meerdere schermen ondersteunen en de camera laat veel te wensen over, aldus Cnet.

TechRadar

TechRader beschrijft de Surface Duo als een apparaat dat meer een zakvormige laptop is dan een echte telefoon. De website vindt het toestel de beste optie voor productiviteit onderweg en dat ondanks de ietwat verouderde hardware.

De mogelijkheid om twee apps tegelijkertijd te gebruiken wordt enthousiast onthaald: “Als je onderweg toegang nodig hebt tot een serieus productiviteitsapparaat, zijn de twee schermen van de Surface Duo ongelooflijk indrukwekkend. Multitasken op een telefoon is nog nooit zo intuïtief geweest.”

Microsoft vindt Surface Duo geen smartphone

Microsoft noemt de Duo geen smartphone. Volgens Panos Panay, chief product officer van de Surface-producten, voldoet het toestel namelijk niet aan de standaardomschrijving van een smartphone. In plaats daarvan zou de Surface Duo in een andere, eigen categorie vallen. Hiermee is het toestel de eerste generatie in zijn soort.

