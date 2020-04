Microsoft gaat zijn streamingplatform voor games ook in Nederland en België uitbrengen. Met de dienst zijn consolegames op Android-smartphones te spelen.

xCloud naar Nederland

De gamestreamingdienst van Microsoft is al ruim een jaar geleden aangekondigd, maar een preview was voorlopig alleen te gebruiken door gamers in Noord-Amerika. Hoewel Microsoft laat weten de dienst binnenkort uit te rollen in elf West-Europese landen, maakt het bedrijf niet precies bekend wanneer dat gaat gebeuren.

Wel is duidelijk dat het om een gesloten preview gaat met een beperkt aantal plekken. Microsoft geeft aan dat het coronavirus hier deels de reden voor is. Omdat veel mensen thuis werken en daarvoor meer bandbreedte nodig hebben, wil de softwaregigant voorzichtig kijken of het streamen van games momenteel optimaal kan gebeuren.

Xbox-games op android

Met Microsoft xCloud is het mogelijk om Xbox-games te spelen op je smartphone. De krachtige servers van Microsoft doen daarbij het zware rekenwerk dat nodig is moderne games soepel te laten draaien. De beelden worden vervolgens via internet gestreamd naar je toestel gestreamd. Op deze manier kunnen ook apparaten met beperkte hardware gewoon zware spellen spelen.

Met xCloud treedt ook Microsoft toe aan het rijtje techgiganten dat zich stort op het streamen van games. Google Stadia, Apple Arcade en Nvidia GeForce Now vissen in dezelfde vijver met vergelijkbare concepten. Ook Amazon heeft zulke plannen.

Vereisten voor xCloud

Wie xCloud wil testen, kan zich inschrijven bij Microsoft via deze website. Kun je er niet direct bij, dan geeft Microsoft later een seintje als er wel plek is. Voor het gebruik van xCloud heb je een Android-smartphone met Android 6.0 of nieuwer nodig, en het werkt alleen met een draadloze Xbox-controller. Ook een goede internetverbinding van minimaal 10Mbit/s is een vereiste.

