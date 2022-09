Brandstof besparen met Google Maps kan vanaf nu: zo werkt het

Vanaf nu is het mogelijk om milieuvriendelijke routes in Google Maps te selecteren. Naast de snelste route kun je er ook voor kiezen om misschien iets langer onderweg te zijn, maar wel (flink wat) brandstof te besparen.

Milieuvriendelijke routes Google Maps

Vanaf nu start de uitrol van een fijne Google Maps-update betreft milieuvriendelijkheid. Reis je met de auto en ben je op zoek naar een route met de navigatie-app, dan krijg je een nieuwe optie te zien. Zo kun je niet alleen kiezen voor de snelste route, maar ook voor de meest zuinige.

Je kunt in Maps instellen welk type auto je hebt en daar worden routes verder op berekend. Kiezen kun je uit benzine, diesel, gas, hybride en natuurlijk elektrisch. Google houdt dan rekening met het motortype. Zo zijn motoren die op diesel draaien bij hogere snelheden vaak efficiënter, terwijl vaak optrekken en afremmen weer beter werkt bij hybride of elektrische voertuigen.

Zo werken de milieuvriendelijke routes in Google Maps

De zoekgigant laat weten dat het kiezen van milieuvriendelijke routes in Maps tot stand komen door verschillende samenwerkingen. Zo wordt er gewerkt met het Europees Milieuagentschap en het National Renewable Energy Laboraty uit de Verenigde Staten.

Informatie van deze instituten wordt gekoppeld aan rijtrends van Google Maps, waarna modellen zijn ontwikkeld. Factoren waar naar wordt gekeken, zijn onder andere het type weg, de snelheidslimieten, brandstof- of batterijverbruik, verkeerspatronen of de hellingsgraad van de wegen.

Beschikbaarheid milieuvriendelijke routes Maps

De Google Maps-functie rolt vanaf vandaag uit naar gebruikers, maar het kan enkele weken duren voordat iedereen ermee aan de slag kan. Naast de Android-app komen er ook updates voor Maps op iOS, Android Auto en Apple CarPlay.

Zie jij iets in deze optie of ben je bang dat iedereen voor een bepaalde route gaat kiezen, waardoor niet alleen de reistijd langer wordt, maar je verbruik alsnog toeneemt? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

