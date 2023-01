‘Samsung brengt in 2024 minder betaalbare Galaxy A-toestellen uit’

Samsung gaat mogelijk snijden in zijn aanbod van midrange smartphones. Volgens een nieuw gerucht worden er vanaf 2024 minder Galaxy A-toestellen uitgebracht. Deze telefoons blijven over.

‘Samsung krimpt Galaxy A-lijn in’

In de Galaxy A-lijn van Samsung vinden we al jaren smartphones met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn bedoeld voor mensen die geen zin hebben om veel geld uit te geven aan echte high-end telefoons, maar wel een vlot en betrouwbaar toestel willen.

Het enige ‘probleem’: er zijn wel erg veel verschillende modellen en ze lijken behoorlijk op elkaar. Dat lijkt de fabrikant zelf ook te vinden. Volgens de Koreaanse website The Elec gaat Samsung namelijk snijden in het aantal Galaxy A-toestellen. Volgend jaar zouden er slechts drie verschijnen: de Galaxy A15, Galaxy A35 en de Galaxy A55.

Samsung Galaxy A23

De Samsung Galaxy A24, die we binnenkort verwachten, zou daarom geen opvolger krijgen. Het beoogde topmodel voor dit jaar, de Galaxy A74, werd volgens een gerucht eerder al geannuleerd. Het goedkoopste toestel uit de serie is de Galaxy A04s. Of daar nog een nieuwe versie van komt, is onzeker.

Het heeft voor Samsung een aantal voordelen om minder smartphones uit te brengen. Het scheelt ontwikkelingskosten en bovendien hoeven er minder verschillende telefoons van beveiligingsupdates te worden voorzien. Vermoedelijk denkt het bedrijf met drie smartphones de gehele midrangemarkt te kunnen bedienen. Het houdt de line-up van Samsung ook overzichtelijk.

Deze Galaxy A-toestellen komen eraan

Dit jaar verschijnen er vermoedelijk minimaal vier Galaxy A-toestellen. De Galaxy A14 is al aangekondigd en verschijnt medio maart in Nederland. Binnenkort is het de beurt aan de Galaxy A24. Ook op de Samsung Galaxy A34 hoeven we mogelijk niet lang meer te wachten.

Het paradepaardje uit de serie, de Samsung Galaxy A54, verwachten we in de lente. Veel specificaties van dat toestel zijn al uitgelekt. De nieuwe processor belooft een stuk sneller te worden. Het scherm zou met 6,4 inch ietsje kleiner zijn dan dat van de Galaxy A53.

