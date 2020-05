Vraag naar smartphones historisch laag door coronavirus

De smartphoneverkopen hebben over de hele wereld te lijden onder het coronavirus. Analisten spreken van ‘de grootste terugloop in verkopen ooit’.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minder smartphones verkocht door corona

Net als veel andere sectoren heeft ook de smartphonemarkt het zwaar als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Wereldwijd zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 13 procent minder smartphones verscheept als een jaar eerder. Het aantal verscheepte toestellen komt daarmee voor het eerst sinds 2013 weer onder de 300 miljoen.

Volgens analist Ben Stanton van onderzoeksbureau Canalys is de vraag naar smartphones in de wereld ‘vermorzeld’: “In februari, toen het coronavirus zich concentreerde in China, waren bedrijven nog vooral bezorgd over of er genoeg smartphones gemaakt konden worden om aan de vraag te voldoen. In maart keerde de situatie echter volledig om. De productie van smartphones is hersteld, maar terwijl de halve wereld in lockdown ging, is de vraag gekelderd.”

Volgens Stanton zorgt de financiële onzekerheid van veel mensen ervoor dat ze een smartphone pas vervangen als het écht nodig is. Ze kopen niet langer een nieuw model omdat er een mooie, nieuwe uitgekomen is.

Samsung en Huawei verliezen, Xiaomi en Realme winnen

De teruglopende resultaten verkopen gelden voor bijna alle fabrikanten, zo blijkt uit onderzoeksbureau Counterpoint. Samsung blijft wereldwijd marktleider, maar verkocht in het eerste kwartaal van 2020 wel 13 miljoen smartphones minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Huawei verkocht 10 miljoen smartphones minder. Uitzonderingen zijn Xiaomi en Realme. Beide fabrikanten waren de enige die de verkopen toch zagen stijgen.

Fabrikanten zelf schetsen ook een somber beeld van de markt. Samsung presenteerde gisteren de kwartaalomzet. Ondanks de dalende verkopen, maakte het wel meer winst dan in het eerste kwartaal van 2019. Mogelijk is de Samsung Galaxy S20-serie, met hoge verkoopprijzen, daar debet aan. Wel liet de fabrikant weten dat ze voor het tweede kwartaal wereldwijd een ‘scherpe daling in vraag’ verwachten als gevolg van het coronavirus.

Vraag naar 5G-toestellen blijft

Qualcomm sluit zich daarbij aan. Het bedrijf dat chipsets maakt voor de meeste populaire smartphones, ziet een afnemende vraag in het verschiet. Voor het tweede kwartaal van 2020 verwacht het dat er 30 procent minder smartphones verkocht worden dan voorheen.

De levering van 5G-toestellen, waar Qualcomm ook chips voor maakt, heeft naar verwachting niet te lijden onder de afnemende vraag. Het bedrijf verwacht dat er tussen tussen de 175 en 225 miljoen 5G-toestellen geleverd worden. Dat is geen daling ten opzichte van eerdere verwachtingen. Wel betreft het nog altijd een relatief klein deel van het totaal aantal smartphones, dat jaarlijks rond de 1,3 miljard ligt.