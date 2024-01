Minimal-smartphone: ‘BlackBerry’ met e-ink-scherm

Heb je heimwee naar telefoons van het merk BlackBerry? Startup The Minimal Company gaat een compacte smartphone met fysiek toetsenbord uitbrengen, met een uiterlijk dat er behoorlijk in de buurt komt.

Minimal-smartphone is ook echt minimaal

De Minimal is een compacte smartphone met een fysiek toetsenbord en een touchscreen. In plaats van een display zoals de gemiddelde smartphone heeft, krijg je op dit toestel een vierkant e-ink-scherm. Hoeveel inch dit is, is nog niet bekend. Het uiterlijk lijkt veel op de telefoons van BlackBerry, wat ongetwijfeld de populariteit een boost geeft.

The Minimal Company heeft bevestigd dat de smartphone op Android draait. Wel met de eigen schil genaamd MnmlOS, een eenvoudig besturingssysteem met weinig bloatware. Enkel de meest noodzakelijke apps staan erop, zoals Berichten, Bellen, Notities en Agenda. Wel kan je er ook een weer-app en enkele apps van derden op zetten, zoals Uber of YouTube Music.

Met een batterij van 4000 mAh zou je het met een smartphone prima een dag kunnen volhouden, mits de software en het display meewerken. Laat dat nou een groot voordeel zijn bij de Minimal-smartphone: het e-ink-scherm is erg zuinig, waardoor je maar liefst vier dagen met de batterij kan doen.

Op de telefoon zijn verder wifi, bluetooth, een koptelefoonaansluiting, camera en 5G aanwezig. Ook kan je Android Auto gewoon gebruiken en zelfs contactloos betalen. Er is verder een mediaspeler aan boord waar je muziek mee kan afspelen.

Waarom je voor een eenvoudige smartphone gaat

De Minimal wordt geadverteerd als een smartphone voor wie efficiëntie en eenvoud waardeert. Ook speelt The Minimal Company in op een wereld zonder afleiding: minder scrollen, meer leven. Wel is het fysieke toetsenbord sneller dan een toetsenbord op een e-ink-scherm, zodat je snel een bericht kan sturen of iets in je agenda kan zetten.

De populariteit van dumbphones en eenvoudige smartphones neemt in de afgelopen jaren gestaag toe. Tot nu toe kwam je vooral uit bij telefoons van Nokia, al wisselt het per toestel of je nog wel WhatsApp kan gebruiken. The Minimal Company speelt hier handig op in door een stijlvolle telefoon uit te brengen met een vlottere gebruikservaring. Welke apps er straks op te installeren zijn, is nog even afwachten.

De Minimal-smartphone gaat mogelijk rond de 399 euro kosten. In februari start de crowdfunding om de telefoon uit te brengen, met als belofte dat meebetalers een korting ontvangen. Wil je er een aanschaffen, dan kun je je inschrijven voor de wachtlijst.