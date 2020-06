Xiaomi rolt een grote MIUI 12-update uit voor de Xiaomi Mi 9, Mi 9T en Mi 9T Pro. De nieuwe softwareversie bevat veel verbeteringen en vernieuwingen. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MIUI 12 voor de Mi 9-serie

De MIUI 12-update werd een paar maanden geleden al aangekondigd en is sindsdien op steeds grotere schaal door gebruikers van het bètaprogramma. Nu rolt Xiaomi de software-update uit naar alle eigenaren van een Xiaomi Mi 9, Mi 9T en Mi 9T Pro. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor het mogelijk is dat je nog een paar dagen tot een week geduld moet hebben.

Veel andere moderne Xiaomi-smartphones krijgen op een later moment MIUI 12, dat MIUI 11 opvolgt. Onder meer de Poco F2 Pro, Mi Note 10 en Redmi Note 8 Pro staan op de lijst.

Nieuw in MIUI 12

De MIUI 12-update is meer dan 1GB groot en daarom het beste te installeren via een wifi-verbinding. MIUI 12 voegt allerlei nieuwe animaties, achtergronden, altijd-aan-schermen en een pro-modus in de camera-app toe. Ook zegt Xiaomi dat MIUI 12 je privacy serieuzer neemt, gegevens beter beschermt en je meer controle geeft over welke data je wel en niet wil delen met anderen.

Daarnaast lost de software-update veel bugs op, ondersteunt de donkere modus nu ook niet-Xiaomi-apps en kun je eenvoudiger een app als zwevend venster gebruiken. Door uit de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen, open je het controlevenster met snelle instellingen. De software is – net als MIUI 11 – gebaseerd op Android 10.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi