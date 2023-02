Mobvoi TicWatch 5 Pro komt eraan: deze dingen weten we al

Wanneer het horloge precies wordt gepresenteerd weten we niet, maar allerlei Mobvoi TicWatch 5 Pro-specificaties zijn inmiddels bekend. Tijd voor een korte round-up over de aankomende smartwatch.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Mobvoi TicWatch 5 Pro specificaties bekend’

Mobvoi is een fabrikant van smartwatches en geruchten over de gloednieuwe TicWatch 5 Pro gaan al maanden rond. Wanneer het horloge verschijnt is nog onbekend, maar Android Planet zet alvast op een rij wat je ervan kunt verwachten.

Eerder verscheen een vermeende render van het design, zoals te zien is aan de rechterzijde. We zien een smartwatch met een metalen behuizing, vrij brede randen en een fysiek kroonwiel.

Zijn voorganger had niet zo’n knop, maar juist twee fysieke buttons. Daarmee bevestig je keuzes in menu’s of selecteer je bepaalde apps of instellingen.

Het horloge krijgt een waarschijnlijk een rond amoled-scherm. Of ‘ie een tweede energiezuinig lcd-scherm krijgt, net zoals de Mobvoi TicWatch 3 Pro is nog wel de vraag. Die schermen liggen over elkaar heen, waarbij je zelf kunt kiezen welke je gebruikt. Het kleurrijke amoled-display gebruikt uiteraard meer energie dan het lcd-scherm, dat toont informatie echter weer op een basale manier. Door het gebruik ervan af te wisselen zorg je zo voor een veel langere accuduur.

Mobvoi TicWatch 3 Pro

Gerucht: draait op nieuwe Snapdragon-chip

De TicWatch 5 Pro zou de eerste zijn met een nieuwe chip van fabrikant Qualcomm. Dit bedrijf maakt niet alleen processors voor smartphone, maar ook voor wearables. Het gaat om de Snapdragon W5 Plus Gen 1, die al in 2022 is gepresenteerd.

De chip brengt twee voordelen met zich mee. Zo is ‘ie een stuk krachtiger dan huidige smartwatchchips. Daardoor moet de TicWatch een stuk sneller aanvoelen, worden apps sneller geladen en gaat ook wisselen tussen apps soepel.

Ten tweede moet de accuduur flink beter zijn, tot wel 50 procent ten opzichte van huidige processoren. Fijn is tot slot dat de chip ook fysiek een heel stuk kleiner is, waardoor er meer ruimte over is voor andere componenten, zoals de batterij.

‘Accu van 611 mAh’

De aankomende Mobvoi-smartwatch is ook alvast bekeken door de Amerikaanse FCC, een keuringsinstantie. Uit de publieke informatie blijkt dat het horloge een accu aan boord heeft van maar liefst 611 mAh. Daarmee is ‘ie ietsjes groter dan van de 3 Pro en ook net wat groter dan die van de Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

De Samsung-smartwatch hebben we onlangs getest en door de grote batterij gaat het horloge makkelijk twee tot drie dagen mee op volle accu. De aankomende Mobvoi moet dat zeker beter doen, mits er ook weer een energiezuinig lcd-scherm aanwezig is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draait op Wear OS 3

Tot slot blijkt er uit de informatie van de FCC dat het horloge direct wordt geleverd met Wear OS-versie 3. De uitrol daarvan verloopt maar moeizaam en slechts een handjevol smartwatches draait op het nieuwe besturingssysteem. Tot nu toe kun je denken aan de Watch 4- en Watch 5-serie van Samsung of bijvoorbeeld de Fossil Gen 6.

Wear OS wordt ontwikkeld door Google en biedt tal van mogelijkheden. Zo kun je aan de slag met het bijhouden van je stappen, slaapgedrag of sportactiviteiten, navigeer je met Google Maps direct vanaf je pols en stream je muziek via Spotify of YouTube Music.

Kijk jij uit naar dit horloge of heb je een andere smartwatch op het oog? Voor welk bedrag zou je interesse hebben in de aankomende Mobvoi en wat denk je dat ‘ie gaat kosten? De huidige TicWatch 3 Pro haal je inmiddels namelijk in huis voor een kleine 250 euro.

Meer wearable-nieuws op Android Planet: