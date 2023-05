‘Mobvoi TicWatch Pro 5 wordt krachtig en krijgt draaibare ring’

De komende Mobvoi TicWatch Pro 5 houdt de gemoederen al een tijdje flink bezig. Nagenoeg alle details van het apparaatje zijn nu verschenen via bekende website Amazon.

Gerucht: Mobvoi TicWatch Pro 5 specificaties bekend

Wanneer de nieuwste smartwatch van Mobvoi precies wordt gepresenteerd is nog de vraag, maar geruchten over het slimme horloge gaan al maanden de ronde. Amazon Canada heeft de productpagina tijdelijk live gezet, zodat we nagenoeg alles weten over het horloge.

Zo wordt het inderdaad de eerste die draait op de Snapdragon W5+ Gen 1-chip van fabrikant Qualcomm. Het geheel draait op Wear OS, zodat je tientallen apps kunt gebruiken uit de Play Store. Denk daarbij aan navigeren met Google Maps of muziek luisteren via Spotify. Er is 2GB werkgeheugen aanwezig en 32GB interne opslag. Dat laatste is niet alleen handig voor apps, maar bijvoorbeeld ook om muziek offline op te slaan.

Twee schermen voor extra lange accuduur

Dankzij het marketingmateriaal is ook bevestigd dat het horloge twee displays krijgt, waaronder een kleurrijk amoled-paneel. Dat heeft een diameter van 1,43 inch en toont alle informatie haarscherp en in kleur. Er is echter nog een tweede scherm aanwezig wat een stuk energiezuiniger is. Daarop kun je bijvoorbeeld binnenkomende notificaties bekijken of zaken als het weer, gezette stappen of je hartslag.

Omdat dat scherm minder energie verbruikt kun je langer op een acculading doen. In een speciale batterijbesparende modus kun je zo tot maximaal 45 dagen vooruit aldus de fabrikant. De accu heeft een capaciteit van 611mAh en biedt ondersteuning voor snelladen. Binnen 30 minuten is de accu zo weer voor 65 procent vol.

Er is een fysieke draaibare ring aanwezig, waarmee je door menu’s navigeert of instellingen aanpast. Aan de rechterzijde van de horlogekast is ook nog een fysieke knop te vinden.

Alle denkbare sensoren zijn aanwezig in het horloge. Onder andere een ingebouwd kompas en gps-sensor, maar ook een barometer en hartslagmeter zijn aanwezig. Je kunt je zuurstofniveau van het bloed checken en work-outs worden precies vastgelegd, waarna je later alle inzichten ervan kunt bekijken. Er is een ingebouwde speaker aanwezig om te kunnen telefoneren of muziek luisteren. Draadloos betalen met het horloge is ook mogelijk, dankzij de ingebouwde nfc-chip.

Tot slot kan het horloge ook nog eens tegen een stootje dankzij de militaire certificering. Ook voor wat water of stof draait het horloge z’n pols niet om en je kunt er zelfs mee zwemmen, want hij is tot vijf meter waterdicht.

Prijs en beschikbaarheid

Wat het horloge precies moet gaan kosten én wanneer ‘ie officieel gepresenteerd wordt is vooralsnog de vraag. Zijn voorganger, de Ticwatch Pro 3, kostte 300 euro, maar is inmiddels voor wat minder te koop: € 235,-. Wel gaan we er vanuit dat de Pro 5 meer gaat kosten, omdat ‘ie nog geavanceerder is.