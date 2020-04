Motorola heeft weer een nieuw toestel aangekondigd binnen de Moto G8-familie: de Moto G8 Power Lite. De smartphone excelleert – net als zijn grotere broer – vooral op batterijgebied, maar dan voor een nog lagere prijs.



Motorola Moto G8 Power Lite officieel

Motorola heeft zojuist de Moto G8 Power Lite officieel aangekondigd. Met het nieuwe toestel borduurt Motorola voort op zijn huidige strategie: het bieden van opvallende specificaties voor een lage prijs. Bij de G8 Power Lite is het overduidelijk waar de focus op ligt, namelijk de enorme 5000 mAh-accu.

5000 mAh-accu

De Motorola Moto G8 Power Lite lijkt erg op de reguliere Moto G8 Power. In grote lijnen is het dezelfde smartphone, hoewel er op verschillende gebieden bespaard is bij de Lite. Waar Motorola niet op heeft bespaard, is de 5000 mAh-accu. Die gaat volgens Motorola tot drie dagen op een volle lading mee.

Vanzelfsprekend speelt ook de chipset mee bij de accuduur. De reguliere G8 Power wordt immers ook verpakt met een 5000 mAh grote accu, maar die levert een geschatte levensduur van maximaal twee dagen. Dat toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 665, een volle processor van Qualcomm. De Lite-versie wordt aangedreven door de MediaTek Helio P35 en draait op Android Pie, dus niet het nieuwe Android 10.

Paar stappen terug

Om de kosten te drukken, komt de Moto G8 Power Lite ook met een aantal nadelen ten opzichte van de duurdere versie. Waar de reguliere G8 Power een resolutie van 2300 bij 1080 pixels heeft, wordt de Lite-versie geleverd met een hd-scherm van 1600 bij 720 pixels. Ook qua oplaadtechniek doet de Lite-versie een stapje terug. De telefoon heeft een micro-usb-aansluiting en geen moderne usb-c-poort, en laadt langzaam op met 10 Watt.

Verder zul je het ook moeten doen met één camera minder. De G8 Power Lite heeft drie verschillende lenzen, terwijl de standaardversie er vier heeft. De hoofdcamera heeft een 16 megapixel-lens en maakt gebruik van Rapid Focus. Daarnaast beschikt de telefoon over een macrocamera om close-ups te maken. De dieptesensor is bedoeld voor het welbekende bokeh-effect, waarmee je portretachtergronden vervaagt.

Beschikbaarheid

De Moto G8 Power Lite is beschikbaar vanaf half april in de Benelux in de kleur ‘Royal Blue’ voor een adviesverkoopprijs van 169,99 euro.

