‘Moto Watch 100 verschenen op renders, ook specificaties bekend’

Er zijn verschillende Moto Watch 100 renders verschenen evenals enkele specificaties. Wanneer de nieuwste wearable van het bedrijf op de markt komt is echter nog de vraag.

Gerucht: Moto Watch 100 renders verschenen

Vermeende renders van de aankomende wearable van Motorola zijn gepubliceerd door 91Mobiles. Het gaat om afbeeldingen van de Moto Watch 100, waarover al wat langer geruchten gaan in het circuit. De smartwatch heeft een rond scherm van 1,3 inch. Het gaat om een lcd-paneel met een resolutie van 360 bij 360 pixels. Veel slimme horloges van bijvoorbeeld Samsung of Huawei zijn juist voorzien van een amoledscherm. Dat type geeft kleuren beter weer en biedt een hoger contrast.

De aluminium kast heeft een matte afwerking en bevat twee knoppen. Die zijn geplaatst aan de rechterkant en bevatten een metalen finish. Een roterende bezel zoals bij de Samsung Galaxy Watch Classic is niet aanwezig. Het apparaatje weegt 29 gram en meet 42 bij 46 bij 11,9 millimeter.

Meer specificaties Motorola Moto Watch 100

Het bandje is 20 millimeter breed en de accu heeft een capaciteit van 355 mAh. Uiteraard is bluetooth aanwezig, evenals een losse gps-sensor. Andere sensoren aan boord zijn onder andere een accelerometer, hartslagsensor en gyroscoop. Ook kun je het zuurstofniveau van het bloed meten, maar ook gezette stappen, work-outs en slaapgedrag.

Of de smartwatch wel of niet draait op Wear OS van Google is nog de vraag. Het grote voordeel daarvan is dat er veel applicaties zijn te downloaden en installeren. Misschien draait de Moto Watch 100 wel op een zelfontwikkeld systeem, waarbij dat niet kan. Wel levert dat dan vaak een langere accuduur op, omdat Wear OS best wat energie slurpt.

Wanneer het horloge precies wordt gepresenteerd is nog de vraag. Datzelfde geldt op welke markten we de wearable gaan zien. Interesse in dit slimme apparaatje, houd Android Planet dan in de gaten, want natuurlijk lees je hier ook het laatste nieuws over wearables.

