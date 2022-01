‘Motorola werkt aan smartphone met 200 megapixel-camera’

Motorola staat voornamelijk bekend om haar budget-smartphones. Binnenkort komt het bedrijf echter met een nieuw topmodel dat over allerlei beestachtige specificaties beschikt.

Gerucht: Motorola ‘Frontier’ krijgt camera met 200 megapixels

Motorola werkt een een nieuwe vlaggenschip-smartphone met torenhoge specificaties. Dat blijkt uit gelekte documenten, die Technik News in handen kreeg. De smartphone, die Motorola onder de codenaam ‘Frontier’ ontwikkelt, gaat waarschijnlijk de concurrentie aan met andere onaangekondigde top-smartphones. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Aan de achterkant krijgt het toestel naar verluidt een 200 megapixel-camera. Deze lens werkt op basis van de nieuwe Samsung S5KHP1-sensor, die erg lichtgevoelig is. Dat is belangrijk met zo’n hoge resolutie. Hoe hoger de resolutie, hoe kleiner de pixels. Omdat de pixels zo klein zijn, laten ze veel minder licht binnen. Dat resulteert dan weer in tegenvallende prestaties bij weinig licht, minder details en meer ruis.

Naast de hoofdlens krijgt het toestel een 50 megapixel-groothoeklens en een 12 megapixel-telelens. Het is belangrijk om te begrijpen dat het aantal megapixels niet bepaalt of een camera goed of slecht presteert. Zo heeft de iPhone 13 Pro, een van de best beoordeelde smartphonecamera’s van dit moment, een resolutie van ‘slechts’ 12 megapixels.

144 Herz-scherm voor nóg vloeiender beeld

Het toestel krijgt een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip en een 6,67 inch-oledscherm met gebogen randen. Dit scherm heeft een ververssnelheid van maar liefst 144 Herz. Dat is een stukje sneller dan schermen van de concurrentie, die een ververssnelheid van 120 Herz hebben. In hoeverre het verschil duidelijk zichtbaar is, vragen wij ons echter af.

Over de grootte van de accu is nog niets bekend. Wél kan het toestel volgens de bron gekabeld snelladen met maar liefst 125 Watt. Dat betekent waarschijnlijk dat het toestel slechts 15 tot 20 minuten aan de lader moet voor een volle accu. Draadloos laden kan het toestel ook. Dit gaat met een snelheid van 50 Watt.

