Het heeft even geduurd, maar fabrikant Motorola heeft de plannen voor haar Android 11-update naar buiten gebracht. Zo weten we welke 23 toestellen de nieuwe software zullen krijgen. Precieze uitroldata heeft het bedrijf echter nog niet genoemd.

Lees verder na de advertentie.

Motorola: Android 11-plannen bekendgemaakt

In navolging van verschillende andere fabrikanten weten we nu meer over Motorola en Android 11. Via de eigen Motorola Blog heeft het bedrijf namelijk bekendgemaakt welke smartphones die update kunnen verwachten. Het gaat om 23 toestellen, waarvan er verschillende onderdeel zijn van het Android One-programma. Van die toestellen was het sowieso al bekend dat ze de update zouden krijgen.

Alle toestellen van Motorola die Android 11 krijgen hebben we op een rij gezet:

Lenovo K12 Note

Wanneer de updates uitrollen voor bovenstaande toestellen is nog onbekend. Motorola zelf zegt er niet meer over dan: “We beginnen komende maanden met de uitrol ervan”.

Bezit je geen Motorola-smartphone, maar wil je wel weten of en wanneer jouw toestel de Android 11-update krijgt? Bekijk dan het Android 11 update-overzicht. Daar vind je namelijk meer informatie over de Android 11-uitrol van fabrikanten zoals Samsung, Nokia, Xiaomi en Huawei.

Meer over de nieuwe software

Android 11 is niet de grootste update ooit, maar brengt toch verschillende fijne functies. Zo kun je aan de slag met chatbubbels, die op je scherm blijven zweven als je een gesprek even wegdrukt. Daardoor kun je makkelijker multitasken. Andere nieuwe opties biedt Android 11 op het gebied van privacy, beveiliging en notificaties.

Meer weten over de nieuwe software, lees dan onze Android 11 review. Je kunt ook onderstaande video bekijken, waarin we de zes beste nieuwe functies van de software bespreken. Zo ben je in enkele minuten bijgepraat en weet je precies wat je te wachten staat, als ook jouw toestel de update krijgt.

Meer lezen over Motorola op Android Planet: