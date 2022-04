Heb je deze Motorola-telefoon? Dan krijg je nu een Android 12-update

Motorola rolt voor een drietal smartphones de Android 12-update uit, die grote vernieuwingen met zich meebrengt. Check hier of jouw Motorola-toestel ook wordt bijgewerkt.

Het heeft eventjes geduurd, maar Motorola heeft voor verschillende smartphones een Android 12-update uitgebracht. Het gaat om een drietal toestellen: de Motorola Moto G30, Moto G200 en Moto G Pro. Laatstgenoemde is al een relatief oud toestel en werd medio 2020 uitgebracht in Nederland.

De Moto G200 is relatief nieuw en kun je sinds een aantal maanden kopen. De Moto G30, een budgetsmartphone met bescheiden specificaties, is sinds begin 2021 verkrijgbaar. De telefoons worden op dit moment voorzien van een Android 12-update in Nederland. In de grote Android-upgrade zit ook een recente beveiligingspatch verwerkt, die hackers en kwaadwillenden buiten de deur houdt.

Veel fabrikanten zijn bezig om hun telefoons naar de nieuwste Android-versie bij te werken. Hoe snel dat gaat, verschilt per smartphonemerk. Samsung is bijvoorbeeld vrij snel met het updaten van toestellen, net als Google – de maker van Android en de Pixel-telefoons. Andere bedrijven hebben meer tijd nodig om de nieuwste versie uit te rollen. Neem een kijkje in het Android 12 update-overzicht om te zien of jouw smartphone al aan de beurt is (geweest).

Nieuw in Android 12

Android 12 is een grote update, waarbij vooral het uiterlijk van het besturingssysteem is veranderd. Dankzij het nieuwe Material You-design ziet Android er compleet anders uit, met fraaie animaties, mooie kleurtjes en grotere knoppen. Het design is zonder twijfel dé grote vernieuwing van de update, maar er zit wel een addertje onder het gras: vooral Pixel-gebruikers kunnen genieten van Material You.

Een ander speerpunt van Android 12 is privacy. Google wil dat je meer in controle bent over welke data en permissies door je apps worden gebruikt. Hiervoor is het Privacy Dashboard in het leven geroepen. Hier kun je precies zien welke data je apps kunnen inzien, en welke permissies ze hebben.

