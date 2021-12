Deze Motorola-smartphones krijgen een Android 12-update

Motorola heeft bekendgemaakt welke smartphones een Android 12-update kunnen verwachten. Hierdoor weten we precies welke toestellen straks worden bijgewerkt. Check het complete overzicht hier.

Middels een blogbericht laat Motorola weten welke smartphones een update naar Android 12 krijgen, zo ontdekte Android Planet. Het gaat om in totaal 29 toestellen, die overigens niet allemaal in de Benelux zijn uitgebracht. De meeste smartphones zijn hier echter gewoon te koop.

De duurste smartphones van Motorola – zoals de Edge 20 Pro en Moto G200 – worden voorzien van Android 12, maar ook veel goedkopere smartphones. Het bedrijf zegt in februari 2022 te beginnen met de uitrol van Android 12, maar niet wanneer gebruikers de update precies kunnen verwachten. Ook weten we niet welke telefoons de nieuwe Android-versie eerst krijgen.

Heb je een toestel van een ander merk? Check dan het grote Android 12 update-overzicht om te zien of jij straks aan de slag kan met alle nieuwe features. Zo zetten we de (verwachte) updateplannen van Samsung, OnePlus en Nokia op een rijtje, maar ook van bijvoorbeeld Oppo en Xiaomi.

Dit is nieuw in Android 12

Android 12 is een grote update, waarbij vooral het uiterlijk van het besturingssysteem is veranderd. Dankzij het nieuwe Material You-design ziet Android er compleet anders uit, met fraaie animaties, mooie kleurtjes en grotere knoppen. Het design is zonder twijfel dé grote vernieuwing van de update, maar er zit wel een addertje onder het gras: vooral Pixel-gebruikers kunnen genieten van Material You.

Een ander speerpunt van Android 12 is privacy. Google wil dat je meer in controle bent over welke data en permissies door je apps worden gebruikt. Hiervoor is het Privacy Dashboard in het leven geroepen. Hier kun je precies zien welke data je apps kunnen inzien, en welke permissies ze hebben.

Applicaties hebben bijvoorbeeld soms toegang tot je camera of microfoon nodig om goed te kunnen werken. Zie je iets staan waar jij je twijfels bij hebt, of wil je niet dat een app bij je camera kan, dan kun je dit simpel en snel aanpassen.

Meer weten? Check dan de uitgebreide Android 12 review of de video hieronder, waarin we je alles vertellen.